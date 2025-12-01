Την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, ξεκινά στον Άρειο Πάγο η εκδίκαση της συλλογικής προσφυγής του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) κατά τριών συστημικών τραπεζών, μια υπόθεση που επηρεάζει το μέλλον χιλιάδων νοικοκυριών δανειοληπτών, οι οποίοι ζητούν την αναίρεση προηγούμενων αποφάσεων και τη δικαίωσή τους, με βάσει το Ενωσιακό Δίκαιο.

Ο Σύλλογος καλεί εκείνη την ημέρα όλους τους δανειολήπτες να δώσουν το «παρών» έξω από τον Άρειο Πάγο, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα δάνειά τους, που τους έχουν φέρει σε οικονομικό αδιέξοδο, με την υπόθεση να αφορά περίπου 70.000 υποθέσεις.