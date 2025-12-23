Η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για το 2025-2026 ολοκληρώθηκε. Η καταβολή είναι ύψους 124.212.327,30 € σε 1.168.945 δικαιούχους. Το ποσό κατατέθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν στη ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.
Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5/12/2025, (καταληκτική προθεσμία υποβολής) ανήλθαν σε:
- 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα,
- 867.524 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα.
Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε προκαταβολή για
- ηλεκτρικό ρεύμα: 31.278.420,17 € σε 310.773 δικαιούχους και
- πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα: 92.933.907,13 € σε 858.172 δικαιούχους.
Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση