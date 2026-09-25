Αντιμέτωπη με μια νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι επιπτώσεις της πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν κλυδωνίζουν τις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ενέργειας των «27», η οποία περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προτρέπει τα κράτη-μέλη να εξετάσουν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης.

Αποτυπώνοντας την κρισιμότητα της συγκυρίας, ο κ. Γιόργκενσεν υπογραμμίζει στο κείμενό του: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση τιμών που συνδέεται με μια κρίση εφοδιασμού».

Ο Επίτροπος αναγνωρίζει μεν ότι η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε πλεονεκτικότερη θέση ως προς την προετοιμασία της σε σύγκριση με τον χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία είχε προχωρήσει σε δραστικές περικοπές των ροών φυσικού αερίου, ωστόσο καθιστά σαφές ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να εντατικοποιήσουν τον σχεδιασμό τους ενόψει του φετινού χειμώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά από τις εθνικές ηγεσίες να κινηθούν προληπτικά και αποφασιστικά, καταλήγοντας: «Σας καλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λάβετε ή να συνεχίσετε να λαμβάνετε μέτρα» προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των αποθεμάτων, τα οποία «θα μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα χρειαστεί».