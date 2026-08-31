Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γνωστοποιεί ότι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο παρατείνεται και για τον Σεπτέμβριο. Η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (8 λεπτά πλέον ΦΠΑ), ενώ το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος για τον συγκεκριμένο μήνα υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Από την έναρξη του μέτρου, τον Απρίλιο, η συνολική κρατική δαπάνη για τον περιορισμό των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης φτάνει τα 211 εκατ. ευρώ.

Με τις διεθνείς τιμές των καυσίμων να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει για έναν ακόμη μήνα τη στοχευμένη παρέμβαση. Στόχος είναι να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και να αμβλυνθούν οι έμμεσες συνέπειες του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς στην εφοδιαστική αλυσίδα και, κατ’ επέκταση, στις τελικές τιμές των προϊόντων.