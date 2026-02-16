Σήμερα (16/2) το απόγευμα συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) στις Βρυξέλλες, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη και με βασικό θέμα τη συζήτηση για τον διεθνή ρόλο του ευρώ.

Στη συνεδρίαση του Eurogroup θα συζητηθεί το σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την οικονομική πολιτική της ευρωζώνης για το 2026, με σκοπό την έγκρισή του από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, που συνεδριάζει την επόμενη ημέρα.

Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ

Οι Υπουργοί, σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα, θα ανταλλάξουν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις ενδεχόμενες πολιτικές δράσεις για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής νομισματικής κυριαρχίας.

Σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει ένα σημείωμα για τη στρατηγική της για την ενίσχυση του ρόλου του ευρώ και αυτό θα δομεί τη συζήτηση στο Eurogroup, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Όπως επισήμανε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, στο σημείωμα αυτό, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «τα οφέλη από έναν ισχυρό διεθνή ρόλο του ευρώ έχουν αυξηθεί και προτείνει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο πιθανών μέτρων».

Η Επιτροπή οργανώνει τα μέτρα αυτά σε τρεις πυλώνες που αφορούν την ισχυρή οικονομία, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την εξωτερική διάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, όπως τόνισε, ο πρώτος πυλώνας αφορά μια ισχυρή οικονομία, ισχυρούς θεσμούς, ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο και την ανταγωνιστικότητα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο χρηματοπιστωτικός και περιλαμβάνει πιο αποδοτικές χρηματοπιστωτικές αγορές και συστήματα πληρωμών στην ΕΕ, αλλά και το ψηφιακό ευρώ. Με την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων να αποτελεί βασικό μέρος αυτού του πυλώνα. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την εξωτερική διάσταση, όπως τη χρήση του ευρώ σε τρίτες χώρες.

Παγκόσμιες ανισορροπίες

Στο σημερινό Eurogroup, θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων των υπουργών των χωρών της ευρωζώνης και μη ευρωζώνης, με επίκεντρο τις παγκόσμιες ανισορροπίες, με τη συμμετοχή του Φρανσουά – Φιλίπ – Σχαμπάνιε, υπουργού Οικονομικών του Καναδά. «Ο Καναδάς είναι στενός σύμμαχος και αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις και η ανταλλαγή απόψεων αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινής κατανόησης και κοινής προσέγγισης στις διεθνείς μας επαφές», τόνισε ο αξιωματούχος.

Το θέμα των παγκόσμιων ανισορροπιών θα εισαχθεί από την καθηγήτρια Χέλεν Ρέι, την οποία ο Πρόεδρος του Eurogroup έχει προσκαλέσει ως προσκεκλημένη ομιλήτρια. Η καθηγήτρια κ. Ρέι, προεδρεύει της Ανεξάρτητης Ακαδημαϊκής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της G7 για τις Παγκόσμιες Ανισορροπίες, η οποία παρέχει τη βάση για τη δέσμευση της G7 στο θέμα. Είναι ακαδημαϊκός με ευρεία αναγνώριση για το έργο της στις διεθνείς μακροχρηματοοικονομικές διασυνδέσεις και τις παγκόσμιες ανισορροπίες. «Ίσως το πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα είναι ο ορισμός: τι συνιστά «ανισορροπία» με προβληματική έννοια», τονίζει ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Παράλληλα, στην ατζέντα του Eurogroup, θα τεθεί η επανεκλογή του Φινλανδού Τούομας Σαρανχέιμο ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup, για τη νέα θητεία του, την τέταρτη θητεία διάρκειας δύο ετών, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2026.

Τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, θα ενημερώσει τους ομολόγους του στο Eurogroup για νέα πρωτοβουλία που ξεκίνησε από έξι κράτη-μέλη της ΕΕ σχετικά με οικονομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα. Πρόκειται για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν συγκροτήσει μια άτυπη ομάδα συντονισμού, γνωστή ως «E6».