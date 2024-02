Σε συμφωνία για το πακέτο βοήθειας ύψους 50 δισεκ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, κατέληξαν οι «27» χώρες μέλη της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε πως «και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό εξασφαλίζει σταθερή, μακροπρόθεσμη και προβλέψιμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία. Η ΕΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και ευθύνη για τη στήριξη της Ουκρανίας- γνωρίζουμε τι διακυβεύεται».

We have a deal. #Unity

All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.

This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024