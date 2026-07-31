Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) απάντησε στις δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος χαρακτήρισε ως «τρέλα» την επαναφορά της 13ης σύνταξης, προτάσσοντας τη «δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Ο Γιάννης Στουρνάρας έκανε λόγο για «παροχές οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου», προκαλώντας την αντίδραση των συνταξιούχων.

Η ανακοίνωση της ΑΓΣΣΕ

«Κείων το νόμιμον» ή Κοινωνική Δικαιοσύνη;

Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων επιστρατεύουμε μια σκληρή ιστορική αναλογία, θυμίζοντας ότι στην αρχαία Κέα (Τζιά) υπήρχε ο κανόνας: «Κείων το νόμιμον».

Σύμφωνα με αυτό, όσοι υπερέβαιναν το 60ό έτος της ηλικίας τους «αυτοκωνιάζοντο», αυτοκτονούσαν δηλ. με κώνειο. Ο ηλικιωμένος, όταν δεν ήταν πλέον χρήσιμος στην κοινωνία λόγω γήρατος, όφειλε να πάρει την άδεια της πολιτείας ώστε να εγκριθεί η αυτοκτονία του. Έπειτα από κάποια εορταστική ιεροτελεστία, εκτελούσε το χρέος του πίνοντας πρόθυμα το κώνειο. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχανόταν η ανάγκη για εξασφάλιση τροφής για τους νεότερους.

Τον κανόνα αυτό θέλει να επαναφέρει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, δηλώνοντας ότι «η 13η σύνταξη είναι τρέλα. Ναι, θα είναι παροχές, οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα παραγωγικότητας…»

Πρέπει να ενημερώσουμε τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας ότι:

Οι ονομαστικές απώλειες στις αποδοχές μας προσεγγίζουν το 45% και σε αρκετές περιπτώσεις το υπερβαίνουν.

Η καταβολή της 13ης σύνταξης δεν αποτελεί παρά επιστροφή μόλις του 8,33%.

Οι συντάξεις δεν αποτελούν αντιπαραγωγική δαπάνη, αλλά συμβάλλουν καθοριστικά στην κατανάλωση, άρα στις επενδύσεις, σε νέες θέσεις εργασίας (βιομηχανία, υγεία, τουρισμός κ.ά.) και στη συνολική οικονομική μεγέθυνση (ΑΕΠ).

Οι ασφαλισμένοι πλήρωσαν εισφορές για 14 μήνες και έλαβαν, τουλάχιστον μέχρι τον ν. 4387/16, μόνο 12 συντάξεις και αυτές μειωμένες και επανυπολογισμένες.

Το ανταποδοτικό ποσοστό των συντάξεων είναι απαράδεκτα χαμηλό, μόλις 50% επί του μέσου μισθού στο σύνολο του εργασιακού βίου για 40 χρόνια ασφάλισης. Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) διεκδικούμε, εκτός από την καταβολή της 13ης και της 14ης σύνταξης για όλους, ώστε να αυξηθεί κατ΄ελάχιστον αυτό το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων.

Οι φορολογούμενοι υπόκεινται εδώ και 17 χρόνια σε διπλή φορολογία: Τόσο με τις παρακρατήσεις προς την εφορία, όσο και από τη λεγόμενη Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), μέσω της οποίας αφαιρούνται από τις τσέπες μας πάνω από 700 εκ. ευρώ κάθε χρόνο (μη δημοσιονομικό μέτρο).

Ο κ. Στουρνάρας ας σταθεί λοιπόν στο ύψος του θεσμικού του ρόλου, τόσο ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας όσο και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Δεν «σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», κύριε Διοικητά!».