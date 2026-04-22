Tο σχέδιο «AccelerateEU», μια δέσμη άμεσων και μακροπρόθεσμων μέτρων για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση και την εκτόξευση των τιμών αλλά και για την επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, ανακοίνωσε την Τετάρτη (22/4) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ίδια στιγμή, η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa προχωρά σε σαρωτικές αλλαγές στο πτητικό της πρόγραμμα, καθώς ανακοίνωσε την ακύρωση 20.000 πτήσεων μικρών αποστάσεων έως τον Οκτώβριο, λόγω καυσίμων.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν το τίμημα της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια, οι Ευρωπαίοι πληρώνουν το τίμημα της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Τις πρώτες 50 ημέρες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η Ε.Ε. έχει δαπανήσει επιπλέον 24 δισεκατομμύρια ευρώ σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, λόγω των υψηλότερων τιμών.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι «η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ δεν διατρέχει επί του παρόντος κίνδυνο», όμως η αστάθεια των τιμών που προκαλείται από την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα απαιτεί άμεση ανακούφιση για τους πολίτες. Το «AccelerateEU» είναι η εργαλειοθήκη της Επιτροπής για να προσφέρει άμεση ανακούφιση στα πιο ευάλωτα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, στις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις, από το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει τις ακόλουθες δράσεις:

• Πρώτον, η Επιτροπή δίνει έμφαση στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών, ιδίως στη διαχείριση αποθεμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, στην πλήρωση των αποθηκών και μόνο εάν χρειαστεί, στην απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων.

• Δεύτερον, δημιουργείται ένα νέο «Παρατηρητήριο Καυσίμων», για την παρακολούθηση παραγωγής, εισαγωγών, εξαγωγών και αποθεμάτων, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή ελλείψεων, ιδίως σε καύσιμα μεταφορών όπως το ντίζελ και η κηροζίνη.

• Τρίτον, για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, προτείνονται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, όπως επιδοτήσεις εισοδήματος, ενεργειακά κουπόνια (voucher) και μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Παράλληλα, θεσπίζεται ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν τους κλάδους που πλήττονται περισσότερο.

• Μακροπρόθεσμα, το σχέδιο «AccelerateEU», στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Μέχρι το καλοκαίρι, η Επιτροπή θα παρουσιάσει Σχέδιο Ηλεκτροποίησης (σ.σ. μετάβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα από καθαρές πηγές ενέργειας) με φιλόδοξους στόχους και παρεμβάσεις για τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τα κτίρια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη βιώσιμων καυσίμων για την αεροπορία.

• Παράλληλα, προωθείται η ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την αυξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ταχύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών, μέσω αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών, όπως αιολικά πάρκα και υδροηλεκτρικά έργα.

Στο χρηματοδοτικό σκέλος για την ενίσχυση των επενδύσεων, η Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάρχουν ήδη διαθέσιμοι πόροι, όπως τα 219 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και τα κονδύλια συνοχής. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς απαιτούνται επενδύσεις ύψους 660 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2030. Για τον λόγο αυτό, δίνεται έμφαση και στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, με τη νέα στρατηγική επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια.

Φον ντερ Λάιεν: Οι επιλογές του σήμεραμ ικανότητα αντιμετώπισης αυριανών κρίσεων

Η πρόεδρος της Επιτροής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα διαμορφώσουν την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σήμερα και τις κρίσεις του αύριο. Η στρατηγική μας AccelerateEU θα φέρει τόσο άμεσα όσο και πιο διαρθρωτικά μέτρα αρωγής στους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Πρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε εγχώριες, καθαρές ενέργειες. Αυτό θα μας δώσει ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια και σημαίνει ότι είμαστε σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε γεωπολιτικές καταιγίδες».

Η Lufthansa ακυρώνει 20.000 πτήσεις λόγων καυσίμων

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa προχωρά σε σαρωτικές αλλαγές στο πτητικό της πρόγραμμα, καθώς ανακοίνωσε την ακύρωση 20.000 πτήσεων μικρών αποστάσεων έως τον Οκτώβριο, λόγω καυσίμων.

Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι η απόφαση της Lufthansa συνδέεται άμεσα με την εκτόξευση των τιμών της κηροζίνης, οι οποίες, όπως αναφέρει η εταιρεία, έχουν διπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, αλλά και με τις επιπτώσεις των πρόσφατων απεργιακών κινητοποιήσεων των πιλότων.

Ο όμιλος επέσπευσε το λουκέτο στη θυγατρική περιφερειακών πτήσεων Lufthansa CityLine, κίνηση που οδηγεί σε σημαντική μείωση της δραστηριότητας στις ευρωπαϊκές γραμμές.

Θα εξοικονομηθούν 40.000 τόνοι κηροζίνης

Σύμφωνα με τη Lufthansa, οι ακυρώσεις θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση περίπου 40.000 τόνων κηροζίνης, μειώνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των «μη κερδοφόρων» δρομολογίων μικρών αποστάσεων.

Το πτητικό πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται με επίκεντρο έξι βασικούς κόμβους: Φρανκφούρτη, Μόναχο, Ζυρίχη, Βιέννη, Βρυξέλλες και Ρώμη, με στόχο, όπως τονίζεται, να διατηρηθεί η πρόσβαση των επιβατών στο διεθνές δίκτυο.

Τονίζεται ότι οι πρώτες περικοπές έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, με περίπου 120 πτήσεις ημερησίως να ακυρώνονται έως τα τέλη Μαΐου. Οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί, ενώ ορισμένα δρομολόγια αναστέλλονται πλήρως ή μεταφέρονται σε άλλα αεροδρόμια.

Μεταξύ των γραμμών που επηρεάζονται είναι συνδέσεις από τη Φρανκφούρτη προς πόλεις της Πολωνίας και της Νορβηγίας, ενώ συνολικά δέκα διαδρομές εντός του ομίλου ανακατευθύνονται μέσω άλλων κόμβων. Ταυτόχρονα, τα παλαιότερα αεροσκάφη τύπου Canadair CRJ της CityLine έχουν ήδη καθηλωθεί, ενώ –σύμφωνα με εσωτερική ενημέρωση που επικαλούνται γερμανικά μέσα– το προσωπικό σε μεγάλο βαθμό τίθεται προσωρινά εκτός ενεργού υπηρεσίας.

Αντιδρούν οι πιλότοι

Η απόφαση της Lufthansa έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την ένωση πιλότων Vereinigung Cockpit, η οποία αμφισβητεί την επίκληση γεωπολιτικών λόγων.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της ένωσης, Αντρέας Πινέιρο, δήλωσε ότι «οι γεωπολιτικοί λόγοι που προβάλλονται δεν είναι πειστικοί, καθώς κανένας ανταγωνιστής δεν αποσύρει αντίστοιχο όγκο χωρητικότητας από την αγορά».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ