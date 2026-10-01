Σε επανασχεδιασμό της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προχώρησε η κυβέρνηση, μετατρέποντας το αρχικό σχήμα των 72 δόσεων σε μια νέα, ευνοϊκότερη ρύθμιση με έως και 120 δόσεις για χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Τις αλλαγές ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο να δοθεί ουσιαστική αναπνοή σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις παλαιές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Με τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία να ξεπερνούν πλέον τα 167 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 114,5 δισ. αφορούν την Εφορία), το νέο πλαίσιο προσφέρει περισσότερες και μικρότερες μηνιαίες καταβολές.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ρύθμισης

Έως 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή τα 30 ευρώ: Ο μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων αυξάνεται στις 120. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ .

Ποια χρέη εντάσσονται: Καλύπτονται οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 (αντί της 31/12/2023 που ίσχυε) και δεν βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 .

Ποιοι εξαιρούνται: Εκτός ρύθμισης μένουν όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και την εξυπηρετούν κανονικά.

Προθεσμία αιτήσεων: Η πλατφόρμα θα υποδέχεται αιτήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2027 . Η ενεργοποίηση γίνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αίτηση.

Επιτόκιο: Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84% , όπως ισχύει και στην πάγια ρύθμιση.

Μεταπήδηση από τις 72 στις 120 δόσεις: Περίπου 35.000 οφειλέτες που είχαν υπαχθεί στο προηγούμενο σχήμα των 72 δόσεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να μεταφερθούν στις 120 δόσεις, μειώνοντας το ποσό της μηνιαίας τους επιβάρυνσης.

Προϋποθέσεις ένταξης

Για να γίνει δεκτή η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλέτες θα πρέπει:

Να μην έχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή να έχουν τακτοποιήσει νόμιμα (μέσω πάγιας ρύθμισης 24 δόσεων, αναστολής ή δικαστικής απόφασης) τυχόν χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025. Να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Τα οφέλη για τους συνεπείς οφειλέτες

Η ένταξη και η τακτική καταβολή των δόσεων προσφέρει:

Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας .

Αναστολή ποινικής δίωξης (και πλήρη εξάλειψη του αξιόποινου με την αποπληρωμή).

Αναστολή αναγκαστικών μέτρων και εκτελέσεων (πλειστηριασμοί, κατασχέσεις).

Αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η ευνοϊκή ρύθμιση ακυρώνεται και το υπόλοιπο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό εάν ο οφειλέτης: