«Σε πρόσφατη έρευνά μου με τίτλο «Ο ακριβότερος δήμος για τους δημότες, ανάμεσα στους επτά μεγαλύτερους δήμους της χώρας, είναι ο δήμος Λαρισαίων», διαπιστώθηκε ότι ο φθηνότερος ήταν ο Δ. Πατρέων και αυτό αποτέλεσε αφορμή περαιτέρω διερεύνησης, μήπως υπάρχουν και άλλοι δήμοι με τόσο χαμηλά δημοτικά τέλη (ΔΤ) στις κατοικίες.

Με έρευνα στο διαδίκτυο εντοπίσθηκαν τα δημοτικά τέλη σε κατοικίες σε 100 δήμους της χώρας, τα οποία απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Στους δήμους που έχουν περισσότερες από μία ζώνες ΔΤ για κατοικίες, ελήφθη ο μέσος όρος. Στον πίνακα απεικονίζονται επίσης και ο πληθυσμός των δήμων (ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2021), καθώς και το μέσο καθαρό εισόδημα ανά φορολογική δήλωση του 2024 για κάθε δήμο (ΑΑΔΕ). Το εισόδημα κάθε Δήμου δεν είναι διαθέσιμο από την ΑΑΔΕ και σαν εισόδημα ελήφθη το εισόδημα της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.

Τα συμπεράσματα που απορρέουν από τον πίνακα είναι:

Τα ακριβότερα δημοτικά τέλη ανά τ.μ. για κατοικίες πληρώνουν οι δημότες του Δ. Άργους – Μυκηνών (2,95 €/τ.μ.) και ακολουθούν οι δήμοι Ζωγράφου (2,89 €/τ.μ.), Εορδαίας (2,55 €/τ.μ.), Καβάλας (2,50 €/τ.μ.) και Λαρισαίων (2,47 €/τ.μ.).

Ο φθηνότερος δήμος είναι και σε αυτή την έρευνα ο Δ. Πατρέων (1 €/τ.μ.) και ακολουθούν οι δήμοι Μοσχάτου – Ταύρου και Ρεθύμνης (και οι δύο 1,02 €/τ.μ.), ο Δ. Τρικκαίων (1,03 €/τ.μ.) και οι δήμοι Διονύσου και Ξάνθης (και οι δύο 1,05 €/τ.μ.).

Δήμοι με χαμηλότερα εισοδήματα δημοτών (π.χ. οι δήμοι Άργους – Μυκηνών, Ζωγράφου, Εορδαίας, Καβάλας και Λαρισαίων) έχουν υψηλότερα ΔΤ από δήμους με υψηλότερα εισοδήματα (π.χ. οι δήμοι Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής και Αμαρουσίου).

Δήμοι με μικρότερο πληθυσμό (π.χ. οι δήμοι Άργους – Μυκηνών, Ζωγράφου, Εορδαίας, Καβάλας και Λαρισαίων) έχουν υψηλότερα ΔΤ από δήμους με μεγαλύτερο πληθυσμό (π.χ. οι δήμοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πατρέων, Ηρακλείου και Πειραιώς).

Ακόμα και μέσα στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των ΔΤ των δήμων της.

Ερωτήματα που προκύπτουν

Παρατηρώντας τα παραπάνω εισοδήματα των δημοτών και τα αντίστοιχα ΔΤ, γεννώνται τα παρακάτω ερωτήματα:

Σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης ακρίβειας, είναι δυνατόν 59 δήμοι να αυξάνουν τα ΔΤ το 2025 από 7% έως 60%, όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνά μου (11/11/2025) με τίτλο: «Θα μειωθούν τα δημοτικά τέλη που αυξήθηκαν το 2025, μετά την επιστροφή των τελών ταφής;», αντί να τα μειώνουν;

Στην εποχή όπου το 65% των πολιτών ξοδεύει όσα κερδίζει, είναι δυνατόν οι δήμοι να αυξάνουν τα ΔΤ ή να τα διατηρούν υψηλά αντί να τα μειώνουν, με τη δικαιολογία της δήθεν καμένης γης που βρήκαν από προηγούμενους;

Όταν το 52% των πολιτών ξεμένει από χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας, είναι δυνατόν οι δήμοι να καλούν τους δημότες να βάλουν πλάτη για να καλυφθούν ελλείματα, που οι ίδιοι δημιούργησαν;

Σήμερα που η ακρίβεια ροκανίζει μισθούς και συντάξεις, πριν συμπληρωθεί καν το 20ήμερο του μήνα, είναι δυνατόν οι δήμοι να κάνουν φιέστες (με καλλιτέχνες και διάφορα shows), χωρίς να ρωτάνε τους δημότες αν το επιθυμούν, αντί να επιστρέφουν στους δημότες μέσω μείωσης των ΔΤ, τα αντίστοιχα χρήματα που ξοδεύουν για αυτές;

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Γραμματείς των οποίων τοποθετούνται από την κυβέρνηση, γιατί εγκρίνουν τις αυξήσεις των ΔΤ των δήμων, τη σημερινή εποχή που οι πολίτες είναι σε απόγνωση με τα οικονομικά τους, βαρύνοντας επιπλέον την τσέπη τους; Μήπως ζουν σε άλλο πλανήτη ή βάζουν πλάτη στους δημάρχους;

Πρόταση

Για να σταματήσει η αυθαιρεσία των δήμων στον καθορισμό των ΔΤ και οι ανισότητες μεταξύ των ΔΤ των δήμων που παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα, προτείνω τη νομοθέτηση από την κυβέρνηση επιβολής ενός πλαφόν στα ΔΤ των δήμων, ανάλογα με τον πληθυσμό, την έκταση και τα εισοδήματα των δημοτών τους. Ήδη έχω ενημερώσει τον αρμόδιο Υπουργό και Υφυπουργό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας