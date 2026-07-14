Tο αργότερο έως την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου θα έχει τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές στο Δημόσιο, όπως βεβαίωσε χθες από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ποιες οφειλές εντάσσονται

Η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν αφορά το σύνολο των χρεών, αλλά έχει αυστηρό χρονικό ορίζοντα. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν αποκλειστικά οι οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμειναν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026.

Το «μπλόκο» των νέων χρεών

Για να εγκριθεί η αίτηση στις 72 δόσεις, ο οφειλέτης θα πρέπει να μην έχει αφήσει απλήρωτες νεότερες υποχρεώσεις. Εάν έχουν δημιουργηθεί ληξιπρόθεσμα χρέη από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να έχουν εξοφληθεί πλήρως είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Η παγίδα της «διπλής δόσης»

Όσοι οφειλέτες έχουν εκκρεμότητες και για τις δύο περιόδους (προ και μετά του 2024) θα βρεθούν αντιμέτωποι με διπλό οικονομικό βάρος. Θα πρέπει να καταβάλλουν ταυτόχρονα δύο μηνιαίες δόσεις: μία για τη ρύθμιση των 72 δόσεων (για τα παλαιά χρέη) και μία για την πάγια ρύθμιση (για τα νεότερα χρέη).

Σημειώνεται ότι η ελάχιστη μηνιαία δόση για τη ρύθμιση των 72 δόσεων ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ το ετήσιο επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84% χωρίς κεφαλαιοποίηση.

Ποιοι αποκλείονται από τη ρύθμιση

Από το ευνοϊκό καθεστώς αποκλείονται όσοι έχουν ήδη ενεργές πάγιες ρυθμίσεις για τις συγκεκριμένες οφειλές. Εάν δηλαδή κάποιος έχει ήδη εντάξει τα χρέη του έως το 2023 σε πάγια ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων, δεν μπορεί να τα μεταφέρει στο σχήμα των 72 δόσεων και οφείλει να συνεχίσει να εξυπηρετεί το υφιστάμενο πρόγραμμα.

Φορολογικές δηλώσεις και ποινικό μητρώο

Για την επιτυχή υπαγωγή, ο φορολογούμενος πρέπει να είναι συνεπής με τις δηλώσεις του. Απαιτείται να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής. Παράλληλα, ο αιτών δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Πώς γίνεται η ενεργοποίηση της ρύθμισης

Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την καταβολή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών. Οι επόμενες δόσεις πρέπει να πληρώνονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Η μη καταβολή των δόσεων οδηγεί σε άμεση απώλεια της ρύθμισης, με αποτέλεσμα την αναβίωση ολόκληρου του χρέους και την εκκίνηση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.