Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πως θα ισχύσει φέτος η διαδικασία πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων μπορούν να εξοφλήσουν τα ποσά μέσω τραπεζών, ΕΛΤΑ ή ηλεκτρονικά, ενώ προβλέπονται αυστηρότερα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες πληρωμές.

Η εκτύπωση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση κωδικών TAXISnet. Αρκεί ο ΑΦΜ και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, μέσω της σχετικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ.

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία, οι φορολογούμενοι μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο και να πληρώσουν τα τέλη σε τράπεζες ή ΕΛΤΑ.

Αντίθετα, μέσω της πλατφόρμας myCar, οι πολίτες μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο τελών κυκλοφορίας, να θέσουν το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία, να άρουν την ακινησία ή να πληρώσουν τέλη με το μήνα. Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXISnet.

Εύκολη πληρωμή με QR Code και RF

Το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας 2025 περιλαμβάνει RF και QR Code, διευκολύνοντας την πληρωμή μέσω mobile banking. Με τη σάρωση του κωδικού, οι φορολογούμενοι μπορούν να ολοκληρώνουν τη διαδικασία χωρίς να πληκτρολογούν ποσά ή κωδικούς.

Η ΑΑΔΕ συνιστά τη χρήση αυτής της μεθόδου ώστε να αποφεύγονται οι επισκέψεις σε τραπεζικά καταστήματα και ΕΛΤΑ. Όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο μπορούν να χρησιμοποιούν τον QR Code στα μηχανήματα αυτόματων πληρωμών ή τον RF μέσω e-banking.

Με βάση τον νόμο 5113/2024, δεν προβλέπεται πλέον παράταση και επιβάλλονται πρόστιμα ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα, για πληρωμή εντός Ιανουαρίου επιβάλλεται προσαύξηση 25%, εντός Φεβρουαρίου 50%, ενώ από τον Μάρτιο και μετά το πρόστιμο ισούται με το 100% των τελών. Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Για παράδειγμα, εάν τα τέλη ανέρχονται σε 100 ευρώ, το συνολικό ποσό διαμορφώνεται σε 130 ευρώ αν πληρωθούν τον Ιανουάριο, 150 ευρώ τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.