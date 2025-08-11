Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία καταργεί πλήρως τις τραπεζικές προμήθειες για αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ, ανεξάρτητα από το δίκτυο ή την τράπεζα.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 25 Ιουλίου 2025 και συνοδεύτηκε από μια πολύ σύντομη μεταβατική περίοδο, με στόχο να εφαρμοστεί άμεσα και να ωφεληθούν γρήγορα οι πολίτες.

Έτσι, όλοι μπορούν πλέον να κάνουν δωρεάν αναλήψεις από οποιοδήποτε ΑΤΜ στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνονται με τις συνήθεις χρεώσεις που μέχρι τώρα υπήρχαν για συναλλαγές εκτός του δικτύου της τράπεζάς τους.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να μειώσει το οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες και τουριστικές περιοχές, όπου δεν υπάρχουν ΑΤΜ όλων των τραπεζών.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση προβλέπει:

-Μηδενικές προμήθειες για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

-Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους που έχουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην τράπεζα του πελάτη.

-Μηδενικές χρεώσεις από τρίτους παρόχους σε περιοχές όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.

-Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων σε όλη τη χώρα.

-Δωρεάν έλεγχο υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξάρτητα από την τράπεζα ή τον πάροχο του ΑΤΜ.

-Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών υπηρεσιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.

-Νομοθετική απαγόρευση χρέωσης αναλήψεων μετρητών από τις τράπεζες προς τους πελάτες τους.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε σχετικά: «Ενεργούμε άμεσα, θέτοντας σαφή όρια και κανόνες. Επαναφέρουμε την ισορροπία μεταξύ αγοράς και κοινωνίας με ξεκάθαρη πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα και κοινωνική ευαισθησία. Η Ελληνική Κυβέρνηση είναι παρούσα, με αποφάσεις που προστατεύουν ουσιαστικά όλους τους πολίτες.»