Τέλος χρόνου σήμερα για περισσότερους από 213.000 οφειλέτες του Δημοσίου, με 232.000 ρυθμίσεις χρεών, οι οποίες χάθηκαν, καθώς άφησαν απλήρωτες περισσότερες από δύο δόσεις. Με την καταβολή των οφειλόμενων ποσών μπορούν να ενεργοποιήσουν και πάλι τις ρυθμίσεις τους, αξιοποιώντας την ευκαιρία που τους έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα:

Στην πλατφόρμα «Ρυθμίσεις με Ανεξόφλητες Εκπρόθεσμες Δόσεις» η οποία θα είναι ανοικτή και σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεων που μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία πιστώσεων και συμψηφισμών με καταβολές και επιστροφές φόρων

Για τις εκκρεμείς επιστροφές, καθώς και τις καταβολές για τις οποίες έχει ενημερωθεί η ΑΑΔΕ μέχρι 15/4/2024, και:

Το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν ως την έναρξη ισχύος του νόμου.

Τα ποσά που βρίσκονται σε εκκρεμότητα βαρύνονται με τόκο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Θα τους επιβληθεί μηνιαίος τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73%, στο κεφάλαιο της καθυστερούμενης δόσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Επίσης, υπολογίζεται προσαύξηση στην τελευταία ή τις δύο τελευταίες δόσεις της ρύθμισης.

Σημαντική πληροφορία: Η εξόφληση των χρεών γίνεται μόνο με Ταυτότητα Οφειλής μέσω web banking και όχι μέσω IRIS ή καρτών.

Πρώτη δόση ΕΝΦΙΑ

Αύριο Μεγάλη Τρίτη λήγει η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ . Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού δεν προβλέπεται έκπτωση 3% όπως στην περίπτωση του φόρου εισοδήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για τη διασύνδεση των POS

Μεγάλη Τρίτη εκπνέει και η προθεσμία για τη διασύνδεση των POS με τις κοινές ταμειακές μηχανές. Αν κάποια επιχείρηση έχει τον πιο εξελιγμένο τύπο (με το λογισμικό ERP), η προθεσμία είναι η 30η Ιουνίου.

Υπόχρεες διασύνδεσης είναι οι επιχειρήσεις:

Που δεν προχώρησαν στη διασύνδεση των συστημάτων τους εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου.

Που έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις «all in one», που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης, παρά την πραγματοποίηση συναλλαγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι έχουν προμηθευτεί κάποια λύση all in one αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή θεωρούνται ως «μη συνδεδεμένοι»!

Σημειώνεται ότι έχουν εγκριθεί επτά πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με λογισμικό ERP και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν προθεσμία ως την 31η Μαΐου και σε περίπτωση προγραμματισμένου ραντεβού με σκοπό τη διασύνδεση εντός Ιουνίου έως το τέλος του συγκεκριμένου μήνα.

Οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Μεγάλα πρόστιμα

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις, που δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματά τους ούτε έχουν προχωρήσει στον προγραμματισμό ραντεβού εντός Απριλίου, είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων εφόσον δεν μπορούν να αιτιολογήσουν ότι δεν το έπραξαν για λόγους ανωτέρας βίας.

Συγκεκριμένα τα πρόστιμα:

10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα,

20.000 ευρώ, εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.