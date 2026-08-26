Η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώθηκε, ωστόσο χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν τελειώσει με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εφορία.

Μέχρι το τέλος του έτους, 31 Δεκεμβρίου του 2026, το «παράθυρο» για την τακτοποίηση σειράς φορολογικών εκκρεμοτήτων θα παραμείνει ανοιχτό. Σημειώνεται, όμως ότι θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις σε όποιον αργήσει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες δηλώσεις.

Οι φορολογικές εκκρεμότητες

Τα αναδρομικά

Οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν μέσα στο προηγούμενο έτος αναδρομικά ποσά από μισθούς και συντάξεις, βρίσκονται στην «πρώτη» γραμμή των εκκρεμοτήτων.

Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων λήγει την τελευταία ημέρα του χρόνου. Ο φορολογούμενος οφείλει να υποβάλει ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση για κάθε φορολογικό έτο στο οποίο αφορούν τα αναδρομικά που εισπράχθηκαν πέρυσι.

Λόγου χάριν, αν τα αναδρομικά αφορούν το φορολογικό έτος 2022, η δήλωση θα υποβληθεί επιλέγοντας το 2023. Ο εκάστοτε πολίτης θα πρέπει να επιλέξει την «Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς και, αφού ελεγχθούν, η δήλωση υποβάλλεται οριστικά έως το τέλος του χρόνου.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόσθετος φόρος θα καταβληθεί έως το τέλος του Ιανουαρίου του 2027 ή θα ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση για να εξοφληθεί σε 24 δόσεις. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται εξόφληση έως και σε 48 δόσεις, έπειτα από σχετική αίτηση στην Εφορία.

Περιουσιακά στοιχεία από γονικές παροχές

Ως το τέλος του έτους θα έχουν περιθώριο και όσοι πρέπει να καλύψουν τα τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, επικαλούμενοι γονικές παροχές.

Οι σχετικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην εφορία μέχρι 31 Δεκεμβρίου για ληφθούν υπόψη τα ποσά αυτά κατά τον έλεγχο.

Δηλώσεις φορολογούμενων που έφυγαν από τη ζωή

Οι κληρονόμοι των φορολογούμενων που απεβίωσαν καλούνται να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα που απέκτησε αποβιώσας μέσα στο προηγούμενο έτος μέχρι και την ημερομηνία του θανάτου του.

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το 2025 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω myAΑDE στην εφαρμογή για τις δηλώσεις Ε1, Ε2 και Ε3.

Κάτοικοι του εξωτερικού

Περιθώριο έχουν επίσης ως το τέλος της χρονιάς, οι φορολογούμενοι που μετέφεραν τη κατοικία τους εκτός Ελλάδος κατά το προηγούμενο έτος. Το γεγονός ότι άλλαξαν φορολογική κατοικία δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για το εισόδημα που αποκτήθηκε το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Έτσι, οι κάτοικοι του εξωτερικού έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν την απαιτούμενη φορολογική δήλωση ως το τέλος του 2026.