Από αύριο 1η Ιουλίου, ακριβαίνουν κατά 3 ευρώ τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό γίνεται γιατί τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ.

O ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ ισχύει για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως λόγου χάριν ένα παντελόνι και μια τσάντα, η συνολική αξία διαμορφώνεται στα 6 ευρώ, αν όμως το πακέτο περιλαμβάνει τρία ζευγάρια παπούτσια, τότε το ποσό παραμένει 3 ευρώ.

Συνεπώς, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια παραγγελία, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού, στα 9 ή 12 ευρώ και πάει «λέγοντας». Με την νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά το κόστος στις ηλεκτρονικές αγορές ειδικότερα μικρής αξίας από πλατφόρμες από το Shein και το Temu.

Εκτιμάται, ότι αυτή η νέα ρύθμιση, θα κάνει τον Έλληνα και τον Ευρωπαίο πολίτη να σκεφτεί πολλές φορές πριν προχωρήσει σε νέα παραγγελία από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Από 1η Ιουλίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce). Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής. Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα. Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής. Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες. Η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται

Κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα ImportOneStopShop (IOSS).

Κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements) ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.