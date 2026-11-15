Τον καθοριστικό ρόλο των λαϊκών αγορών στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και την ενίσχυση του ανταγωνισμού ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκδήλωση παρουσίασης της νέας καμπάνιας του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, με τίτλο «Λάικ… η αγορά στα πιο φρέσκα της», την οποία διοργάνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο υπουργός επανέλαβε το μήνυμα στήριξης του θεσμού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές, γιατί προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές για τον καταναλωτή».

Ανάχωμα στην ακρίβεια και στήριξη της τοπικής οικονομίας

Χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία της Περιφέρειας «εξαιρετικά επίκαιρη και πάρα πολύ χρήσιμη», ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως οι λαϊκές αγορές αποτελούν έναν ζωντανό θεσμό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών και την ταυτότητα των γειτονιών, καθώς φέρνουν τον παραγωγό απευθείας κοντά στον καταναλωτή. Απαντώντας σε όσους θεωρούν τον θεσμό ξεπερασμένο, τόνισε πως η αξία του στη σύγχρονη συγκυρία είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

«Η σημασία των λαϊκών αγορών πιστεύω ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη στην εποχή μας. Είμαι πολύ αντίθετος σε αυτούς που λένε ότι είναι κάτι που δεν αφορά τη σύγχρονη εποχή και τους μοντέρνους καιρούς. Πιστεύω ότι στις εποχές των μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων είναι απολύτως απαραίτητο να φροντίζει κανείς να ενισχύεται ο ανταγωνισμός και να διευρύνονται οι επιλογές των καταναλωτών, ώστε να υπάρχει ένα ουσιαστικό ανάχωμα στο πολύ μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής που αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο τμήμα και της ελληνικής κοινωνίας», επισήμανε.

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε πως «εμείς οι Έλληνες λοιπόν, από την παράδοσή μας έχουμε τις ρίζες και τις δυνατότητες για ένα όπλο αντιμετώπισης της ακρίβειας, που είναι ο ανταγωνισμός, μέσα από τη σωστή λειτουργία και αξιοποίηση των λαϊκών αγορών», ενώ ξεκαθάρισε πως η επιλογή της κυβέρνησης είναι συνειδητή:

«Γι’ αυτό η στήριξη των λαϊκών αγορών είναι για εμάς μια ξεκάθαρη επιλογή, πολύ συνειδητή, την οποία αποδεικνύουμε με πράξεις και όχι με λόγια».

Απογευματινές αγορές, ψηφιοποίηση και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε εκτενώς στις παρεμβάσεις που δρομολογήθηκαν κατόπιν διαλόγου με τους εκπροσώπους του κλάδου. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα δημιουργίας απογευματινών λαϊκών αγορών από τους Δήμους, τη λειτουργία ξεχωριστών αγορών αποκλειστικά για παραγωγούς, τη μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο των πωλητών, καθώς και την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης μέσω της ψηφιοποίησης και του περιορισμού της γραφειοκρατίας.

«Δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί σας γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και το τελευταίο παραμικρό πρόβλημα που μπορεί να δυσκολεύει τη δραστηριότητα των ανθρώπων στις λαϊκές αγορές», διαβεβαίωσε ο υπουργός, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση του θεσμού προϋποθέτει στενή συνεργασία με τους ανθρώπους της αγοράς.

Παράλληλα, γνωστοποίησε πως εξετάζονται νέες δυνατότητες ενίσχυσης των πωλητών για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την προσαρμογή τους στην πράσινη μετάβαση. «Τις επόμενες βδομάδες και μήνες θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να σας υποστηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια», ανέφερε.

Συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση και προοπτική για το μέλλον

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης στη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποδίδοντας τα εύσημα στον Νίκο Χαρδαλιά, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν άξιο Περιφερειάρχη που είναι κοντά στους πολίτες και πιάνει το σφυγμό της κοινωνίας».

Όπως σημείωσε με νόημα ο κ. Θεοδωρικάκος, «το μεγαλύτερο θέμα για όσους βρίσκονται στην πολιτική είναι να μην ξεχνούν από πού ξεκίνησαν και να μην ξεχνούν ότι η δουλειά τους είναι να υπηρετούν την ελληνική κοινωνία».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα του κλάδου, υπογραμμίζοντας απευθυνόμενος στους ανθρώπους των λαϊκών αγορών πως «δεν έχετε μόνο ιστορία, έχετε ένα πολύ σημαντικό μέλλον για λαϊκές αγορές πιο σύγχρονες, πιο φιλικές στους πολίτες, πιο ισχυρές και πιο ανταγωνιστικές».