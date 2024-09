Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε σε όλους τους τομείς της οικονομίας τη συνεργασία ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων

O Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παραβρέθηκε στο συνέδριο Horasis India Meeting Athens in collaboration with CII (Confederation of Indian Industry) του Ελληνο-Ινδικού Επιμελητηρίου