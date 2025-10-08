Κάλεσμα προς την Πολιτεία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία «να θέσουμε ως κοινό στόχο τη ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας, σε κάθε πτυχή και σε κάθε δραστηριότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με ετήσια ορόσημα, μετρήσιμους δείκτες και τακτική λογοδοσία» απηύθυνε την Τρίτη ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέδειξε τη βελτίωση της παραγωγικότητας ως “το μόνο δρόμο για ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα βρίσκεται στο 54% του μέσου όρου της ΕΕ (με τη βιομηχανία στο 75%), και έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμη τα τελευταία 30 χρόνια. Πρόσθεσε δε ότι κύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση της παραγωγικότητας δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά η πολιτεία και οι επιχειρήσεις, καθώς τα μέσα για τη βελτίωση της «είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμικής απλοποίησης, ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων».

Παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη που απηύθυνε ομιλία προς τη συνέλευση, ο κ. Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αναταράξεις και πρωτοφανή αβεβαιότητα, έχει πετύχει σημαντικά βήματα προόδου και σταδιακής σύγκλισης: σταθερή ανάπτυξη με μεγαλύτερους ρυθμούς από την ΕΕ, κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μείωση της φοροδιαφυγής, δραστική μείωση της ανεργίας, αύξηση μισθών και μείωση φορολογικών συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Όπως σημείωσε «η Ελλάδα πέτυχε να λειτουργεί ως μια κανονική χώρα, μια χώρα που ζει σύμφωνα με τις δυνατότητές της και δεν επιβαρύνει τις επόμενες γενιές». Παραμένουν ωστόσο, πρόσθεσε, κρίσιμες υστερήσεις έναντι της Ευρώπης όπως το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών, το υψηλό ενεργειακό κόστος και η μεταβλητότητά του, η πολυνομία, η γραφειοκρατία και η αργή απονομή δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ επανέφερε το αίτημα για θεσμοθέτηση των υπεραποσβέσεων ως οριζόντιου, επενδυτικού κινήτρου. Ενώ για το θέμα του ενεργειακού κόστους, επανέλαβε ότι παραμένει καθοριστικός παράγων για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με το υψηλότερο κόστος ενέργειας στην ΕΕ, γεγονός που διαβρώνει οριζόντια την ανταγωνιστικότητα όλων των κλάδων και επηρεάζει αρνητικά τον πληθωρισμό. Όπως σημείωσε, για τη βιομηχανία -και ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο- η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια αποτελεί όρο επιβίωσης. Εξέφρασε την προσδοκία ο διάλογος που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ Πολιτείας και ΣΕΒ να οδηγήσει σύντομα σε θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και τόνισε ότι η βιομηχανία αναμένει τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το θέμα.

Παρέθεσε στοιχεία για τις θετικές επιδόσεις επιμέρους κλάδων, ενώ έκανε ειδική αναφορά στα σούπερ – μάρκετ υποστηρίζοντας ότι ορισμένες φορές τιμωρούνται με άδικα πρόστιμα. Σημείωσε ακόμη ότι η βιομηχανία ανταποκρίθηκε στη σύσταση του πρωθυπουργού κατά την περυσινή γενική συνέλευση – την οποία επανέλαβε και εφέτος – για ταχύτερη αύξηση των μισθών.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης έγινε συζήτηση του Dr Joachim Nagel, Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλους του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Κατά την τοποθέτησή του, ο Dr Nagel τόνισε: «Όσα πέτυχε η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία δεν είναι μόνο μια εθνική ιστορία επιτυχίας, είναι πηγή έμπνευσης για ολόκληρη την Ευρώπη. Δείχνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις, όσο δύσκολες κι αν είναι, αποδίδουν». Στάθηκε ιδιαίτερα στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας, τη μείωση του χρέους και της ανεργίας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που οδήγησαν μεταξύ άλλων σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού από την Ιταλία και τη Γαλλία . Τόνισε επίσης με έμφαση την ανάγκη για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ και εμβάθυνση της ένωσης μεταξύ άλλων με την ένωση κεφαλαιαγορών, την τραπεζική ένωση, κοινό αμυντικό προϋπολογισμό και προμήθειες, καθώς και δημιουργία του ψηφιακού ευρώ.