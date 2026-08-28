Στην τελική ευθεία εισέρχεται η περίοδος των θερινών εκπτώσεων για το 2026, καθώς τη Δευτέρα 31 Αυγούστου πέφτει η αυλαία των μειωμένων τιμών στην αγορά.

Οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους τις τελευταίες ημέρες για να αξιοποιήσουν τις προσφορές των καταστημάτων, ενώ οι αρχές υπενθυμίζουν τους αυστηρούς κανόνες για την αναγραφή των τιμών αναφοράς, τα ποσοστά έκπτωσης αλλά και τα δικαιώματα σε περιπτώσεις αλλαγών ή ελαττωματικών προϊόντων.

Τι ισχύει για τις αναγραφόμενες τιμές και τις βιτρίνες

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι εμπορικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με απόλυτη σαφήνεια το κοινό για την προηγούμενη τιμή κάθε προϊόντος, επιτρέποντας την άμεση σύγκριση.

Ως αρχική τιμή σύγκρισης λαμβάνεται υποχρεωτικά η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε το κατάστημα κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

Για εμπορεύματα που διατίθενται στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, η τιμή αναφοράς υπολογίζεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Παράλληλα, η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική για κάθε είδος ξεχωριστά.

Ωστόσο, εάν μειωμένες τιμές φέρει περισσότερο από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, η επιχείρηση υποχρεούται να αναγράφει το γενικό ποσοστό έκπτωσης στη βιτρίνα του καταστήματος.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές στις αγορές τους

Οι φορείς προστασίας των καταναλωτών συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των τελικών αγορών. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης πρέπει να αποτελεί η τελική τιμή πώλησης και όχι αποκλειστικά το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης.

Επιπλέον, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι αγοραστές οφείλουν να ενημερώνονται υπεύθυνα για τους όρους που εφαρμόζει το κάθε κατάστημα σχετικά με τις αλλαγές, τις επιστροφές ή την έκδοση πιστωτικών σημειωμάτων.

Δικαιώματα σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο προστασίας για την περίπτωση αγοράς προϊόντος που παρουσιάζει κατασκευαστικό ελάττωμα. Η νομοθεσία ορίζει ότι οι εκπτώσεις δεν αναιρούν τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει τη δωρεάν επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η αδυναμία επισκευής ή αντικατάστασης σε εύλογο χρονικό διάστημα, προβλέπεται η υπαναχώρηση από τη σύμβαση και η πλήρης επιστροφή χρημάτων.