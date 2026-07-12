Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες ξεκινούν αύριο, Δευτέρα 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει ώθηση στην κατανάλωση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με πέρυσι.

Με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου, η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει στις εμπορικές επιχειρήσεις το ισχύον πλαίσιο για την αναγραφή των εκπτώσεων και της προγενέστερης τιμής, καθώς και τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή (ή τιμή αναφοράς), βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή πριν από τις 13 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η μείωση τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή:

– Ποσοστό έκπτωσης, π.χ. «20% έκπτωση».

– Συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση».

– Αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής, π.χ. «Τώρα 50 ευρώ – Πριν 100 ευρώ».

– Αναγραφή της προγενέστερης τιμής ως διαγραμμένης, π.χ. «/100 ευρώ/ 50 ευρώ».