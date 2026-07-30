Το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση για 99 χρόνια της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τη ΔΕΘ Helexpo ΑΕ και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσία Α.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μητροπολιτικού Πάρκου ΔΕΘ ενέκρινε την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης τόνισε ότι η σύμβαση παραχώρησης ανοίγει τον δρόμο για την άμεση ανάπλαση, υπογράμμισε ότι η σημερινή είναι μια μέρα που αφορά μια νίκη των πολιτών της Θεσσαλονίκης, ενώ διευκρίνισε ότι η παραχώρηση των ακινήτων δεν αφορά την ιδιοκτησία αλλά τη χρήση τους, λέγοντας πως με τη σύμβαση κατοχυρώνεται για πρώτη φορά η ιδιοκτησία του δήμου.

Πιο συγκεκριμένα επισήμανε πως η σημερινή εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και της νομικής υπηρεσίας του δήμου έχει ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα, ενώ σχολίασε ότι στο πλαίσιο της ανάπλασης προβλέπονται μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων, πάνω από 1000 θέσεις υπόγειας στάθμευσης για τους εκθέτες και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, δύο μόνο νέα κτίρια αποκλειστικά για εκθεσιακή χρήση και η πλήρης μετατροπή του Βελλιδείου σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο. Προβλέπονται επίσης η συντήρηση και φύλαξη του πάρκου με ευθύνη της ΔΕΘ αλλά η λειτουργία του ως δημόσιου ανοιχτού συνεχώς και προσβάσιμου χώρου και η υλοποίηση της ανάπλασης ως δημόσιου έργου και όχι με την μορφή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, όλες αυτές οι δεσμεύσεις κατοχυρώνονται απόλυτα με συμβολαιογραφικό έγγραφο, διαλυτικές αιρέσεις και υποχρέωση τροποποίησης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου. Όπως είπε, κάθε μελλοντική απόπειρα τροποποίησης ή κατάργησής τους θα καθιστά την παραχώρηση άκυρη.

Μιλώντας για τον ρόλο των πολιτών ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως εκείνοι διεκδίκησαν περισσότερο πράσινο και στο πλαίσιο αυτό ο δήμος εργάστηκε για ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο και έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο στο κέντρο της πόλης. «Η πρότασή μας στηρίχτηκε σε αυτό το μεγάλο κίνημα της κοινωνίας των πολιτών και προέβλεπε την κατάργηση των χρήσεων real estate και την ανάπλαση με δύο μόνο κτίρια αποκλειστικά για εκθεσιακές χρήσεις» είπε και πρόσθεσε: «Βήμα βήμα, με μια ισχυρή υποστήριξη των πολιτών, οικοδομήσαμε μια προσπάθεια που ενώνει την πόλη και δεν τη χωρίζει».

Ειδικά για το θέμα της παραχώρησης της χρήσης των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι ανέσυρε αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου από το 1958 και το 1959, με τις οποίες παραχωρήθηκαν αορίστως, για πάντα, οι εκτάσεις του δήμου χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Είπε ακόμη ότι το 1998 έγινε αγωγή από τον δήμο Θεσσαλονίκης με την οποία ζητείτο να επιστρέψουν αυτές οι εκτάσεις ξανά στο δήμο, το 2012 βγήκε μια απόφαση του δικαστηρίου επί των διεκδικήσεων αυτών ενώ η σημερινή διοίκηση του δήμου στο πλαίσιο της σχετικής της διεκδίκησης από τη ΔΕΘ προχωρά σε μια σύμβαση που ορίζει ότι η κυριότητα των ακινήτων ανήκει στον δήμο, αλλά παραχωρεί τη χρήση τους και αν δεν τηρηθεί αυτό τότε δε θα ισχύει η παραχώρηση. Τα ανταλλάγματα που προβλέπονται είναι η δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου, η συντήρησή του, η δημιουργία υπόγειων θέσεων στάθμευσης και η πρόβλεψη του δημόσιου έργου.

«Η Θεσσαλονίκη αποδεικνύει ότι όταν οι θεσμοί, η κοινωνία των πολιτών, η δημοτική αρχή, η αντιπολίτευσή της μπορούν να εργάζονται με κοινό στόχο, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλες αλλαγές. Δεκαεπτά χρόνια συζητάμε για το αν η ΔΕΘ πρέπει να μείνει ή να φύγει, αν πρέπει να γίνει πάρκο ή όχι, αν είναι πολλά τα 60, τα 80, τα 120 στρέμματα. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να στερούμε από τους πολίτες αυτό που δικαιούνται και αυτό που δικαιούνται είναι ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της πόλης, αλλά και μια ζωντανή έκθεση γιατί η πόλη πρέπει να συνεχίσει να είναι μια ζωντανή πόλη και αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν. Αυτό το καταφέραμε μαζί με τους πολίτες και μαζί με αυτό θα κάνουμε πράξη να μπορέσει να γίνει το συντομότερο και να αποτελέσει μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Για μια δύσκολη διαπραγμάτευση έκανε λόγο η αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομίας Δήμητρα Αγκαθίδου επισημαίνοντας ότι για το σχέδιο σύμβασης εξετάστηκε κάθε άρθρο, κάθε διατύπωση και κάθε παραπομπή και αναζητήθηκαν πιθανές ασάφειες που θα μπορούσαν στο μέλλον να οδηγήσουν σε διαφορετικές ερμηνείες, ώστε να διασφαλιστεί το συμφέρον της Θεσσαλονίκης και των πολιτών της. «Οι μακέτες δημιουργούν προσδοκίες, αλλά οι συμβάσεις δημιουργούν υποχρεώσεις», πρόσθεσε. Διευκρινίσεις έδωσαν οι αντιδήμαρχοι Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος και Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας Βασίλης Διαμαντάκης.

Από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ναι στη Θεσσαλονίκη», Κωνσταντίνος Ζέρβας τόνισε ότι η παραχώρηση για 99 χρόνια στερεί οριστικά από τον δήμο Θεσσαλονίκης οποιαδήποτε παρέμβαση στη ΔΕΘ γι’ αυτές τις επόμενες δεκαετίες. Ο ειδικός αγορητής από την παράταξη «Θεσσαλονίκη για όλους» Μιχάλης Τρεμόπουλος σημείωσε ότι η πόλη οφείλει πολλά στους πολίτες που αγωνίστηκαν για να μη γίνει το φαραωνικό σχέδιο με το real estate για τη ΔΕΘ. Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Βασίλης Τομπουλίδης ανέφερε ότι κινδυνεύει να χαθεί ο τελευταίος ελεύθερος χώρος στο κέντρο της πόλης, ενώ προωθούνται επιδιώξεις σε βάρος των αναγκών του λαού και της νεολαίας για ελεύθερους χώρους και όχι πράσινα προαύλια των επενδύσεων. Ο Νίκος Νικήσιανης από την «Πόλη Ανάποδα» είπε ότι σήμερα είμαστε εδώ χάρη στους 23.214 δημότες και δημότισσες που υπέγραψαν το αίτημα για δημοψήφισμα και ανάγκασαν όλους αυτούς που συμφωνούσαν με το προηγούμενο σχέδιο ανάπλασης να κάνουν πίσω. Υπέρ της σύμβασης και του έργου της ανάπλασης τάχθηκαν ο Δρόσος Τσαβλής από την παράταξη «Όλοι Εμείς» και ο Στέργιος Καλόγερος από τη «Θεσσαλονίκη Μακεδονία».

Πηγή: ΑΜΠΕ