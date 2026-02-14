Η είσοδος των δυναμικών, λεγόμενων «πορτοκαλί» τιμολογίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης της κατανάλωσης ρεύματος. Σε αυτά τα τιμολόγια, η τιμή της κιλοβατώρας δεν παραμένει σταθερή, αλλά διαμορφώνεται ανά ώρα, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η εφαρμογή τους ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου για μεγάλες επιχειρήσεις με παροχές άνω των 25 kVA και εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή, ενώ από την 1η Απριλίου 2026 προβλέπεται να επεκταθούν και σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Δεν «κλειδώνει» η τιμή

Σε αντίθεση με άλλα τιμολόγια, στο πορτοκαλί μοντέλο δεν «κλειδώνει» τιμή μήνα ή ημέρας. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ανακοινώνουν έως τις 17:00 τις ωριαίες τιμές της επόμενης ημέρας, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πότε το ρεύμα θα είναι φθηνότερο ή ακριβότερο. Συνήθως, οι χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, όταν αυξάνεται η παραγωγή από φωτοβολταϊκά, ενώ οι υψηλότερες καταγράφονται το απόγευμα και το βράδυ, όταν η ζήτηση κορυφώνεται και μειώνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ.

Η Διευθύντρια Ρύθμισης και Εποπτείας Αγορών Λιανικής και Προστασίας Καταναλωτών της ΡΑΑΕΥ, Ειρήνη Ιακωβίδου, τόνισε ότι τα δυναμικά τιμολόγια απευθύνονται κυρίως στον «ενεργό καταναλωτή», δηλαδή σε εκείνον που μπορεί και επιθυμεί να προσαρμόζει τη χρήση ενέργειας. Όπως ανέφερε στην ημερίδα «Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πραγματικό Χρόνο: Η Δυναμική Τιμολόγηση στην Ελλάδα», πρόκειται για εργαλείο που συνδέεται με τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ, μεταφέροντας όμως μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης στον καταναλωτή.

Γιατί δεν απευθύνονται σε όλους

Η βασική προϋπόθεση για να προκύψει όφελος είναι η δυνατότητα μετατόπισης της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλών τιμών. Αν δεν αξιοποιηθεί αυτή η ευελιξία, το οικονομικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι περιορισμένο ή ακόμη και αρνητικό. Το μοντέλο ευνοεί κυρίως καταναλωτές με υψηλά ή ευέλικτα ηλεκτρικά φορτία, όπως όσους διαθέτουν ηλεκτρικά οχήματα ή αντλίες θερμότητας και μπορούν να επιλέγουν πότε θα τα χρησιμοποιούν.

Ένα νοικοκυριό που μπορεί να προγραμματίζει πλυντήρια, θερμοσίφωνα ή φόρτιση οχήματος σε ώρες χαμηλής τιμής έχει περισσότερες πιθανότητες να μειώσει το κόστος. Αντίθετα, όσοι καταναλώνουν κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες ενδέχεται να δουν αυξημένους λογαριασμούς.

Ο παράγοντας του ρίσκου

Τα πορτοκαλί τιμολόγια αντανακλούν άμεσα τις ωριαίες διακυμάνσεις της αγοράς επόμενης ημέρας, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένο ρίσκο. Η τιμή του ρεύματος αλλάζει κάθε ώρα, ανάλογα με τη ζήτηση και την παραγωγή, και μέρος της μεταβλητότητας αυτής μεταφέρεται στον καταναλωτή.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Κώστας Παπαμιχαήλ, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΕΣΠΕΝ, υπογράμμισε ότι το δυναμικό τιμολόγιο ακολουθεί τη διακύμανση της χονδρεμπορικής αγοράς μέσα στην ημέρα και μεταφέρει σημαντικό μέρος του ρίσκου στον τελικό χρήστη. Το όφελος, όπως τόνισε, εξαρτάται από το κατά πόσο ο καταναλωτής έχει ευελιξία να μετατοπίζει την κατανάλωσή του σε ώρες χαμηλών τιμών και να παρακολουθεί ενεργά το προφίλ χρήσης του.

Αναγκαία η εξοικείωση

Οι καταναλωτές καλούνται να διαχειρίζονται έως και 24 διαφορετικές τιμές ημερησίως και να λαμβάνουν αποφάσεις για το πότε θα καταναλώσουν ενέργεια. Ο μηχανισμός απαιτεί ενημέρωση, κατανόηση των δεδομένων και ενεργή συμμετοχή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει καθημερινή παρακολούθηση των τιμών της επόμενης ημέρας και προσαρμογή της χρήσης συσκευών όπου είναι εφικτό. Χωρίς εξοικείωση με το νέο σύστημα, το προσδοκώμενο όφελος μπορεί να περιοριστεί.

Καθοριστικός ο ρόλος των έξυπνων μετρητών

Η λειτουργία των δυναμικών τιμολογίων προϋποθέτει την ύπαρξη έξυπνου μετρητή και πρόσβαση σε δεδομένα κατανάλωσης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Η πρόσβαση αυτή δεν αποτελεί τεχνική λεπτομέρεια, αλλά βασικό εργαλείο κατανόησης και ελέγχου της κατανάλωσης.

Από τα περίπου 7,7 εκατομμύρια μετρητικά σημεία στη χώρα, περίπου 1,4 εκατομμύρια διαθέτουν σήμερα έξυπνο μετρητή, κυρίως σε επαγγελματικές παροχές, γεγονός που περιορίζει τη διάδοση των δυναμικών τιμολογίων. Παράλληλα, περισσότεροι από 300.000 παλαιοί μετρητές δεν υποστηρίζουν πλήρως καταγραφή κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και θα πρέπει να αντικατασταθούν.

Ο Δημήτρης Τσαλέμης, Διευθυντής Πελατών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, επισήμανε ότι χωρίς πρόσβαση σε σχεδόν άμεση πληροφόρηση για το προφίλ κατανάλωσης, ο καταναλωτής δεν μπορεί να αξιολογήσει αν τον συμφέρει η ένταξη σε δυναμικό τιμολόγιο.

Ποιοι αναμένεται να ωφεληθούν

Μεγαλύτερο όφελος αναμένεται για επιχειρήσεις με ευέλικτο ωράριο και για νοικοκυριά που μπορούν να προγραμματίζουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να μετακινούν την κατανάλωσή τους εντός της ημέρας και να παρακολουθούν συστηματικά τα δεδομένα τους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να μειώσουν το κόστος.

Συνολικά, το νέο μοντέλο τιμολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερους λογαριασμούς για όσους διαθέτουν ευελιξία και τεχνολογική υποστήριξη. Δεν αποτελεί όμως οριζόντια λύση για όλους. Για ορισμένους καταναλωτές θα είναι εργαλείο εξοικονόμησης, ενώ για άλλους ένα πιο απαιτητικό και αβέβαιο σύστημα, που απαιτεί ενεργή διαχείριση και καλή κατανόηση των κανόνων της αγοράς.