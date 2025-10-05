Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα εισέρχεται σε νέα εποχή, καθώς από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 τίθεται σε ισχύ ο νόμος 5170/2025, που εισάγει αυστηρές προϋποθέσεις για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω πλατφορμών όπως η Airbnb.

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, παρουσίασε το νέο θεσμικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και η ισορροπημένη ανάπτυξη σε τουριστικούς προορισμούς. Ο νόμος προβλέπει σαφή ποιοτικά και νομικά κριτήρια, ώστε να περιοριστεί η πίεση σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και να ενισχυθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης πρέπει να αποτελούν ακίνητα κύριας χρήσης, να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, πιστοποιητικά πυρασφάλειας, ηλεκτρολόγου και μυοκτονίας, καθώς και φαρμακείο και οδηγό πρώτων βοηθειών.

Το υπουργείο Τουρισμού και η ΑΑΔΕ θα διενεργούν ελέγχους συμμόρφωσης, ενώ τα καταλύματα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές θα διαγράφονται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και θα χάνουν τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Η ΑΑΔΕ θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τις πλατφόρμες μίσθωσης, όπως η Airbnb, για τα μη νόμιμα καταλύματα. Εκτιμάται ότι άμεσα εκτός αγοράς τίθεται το 5%-10% των καταλυμάτων.

Η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά υψηλά. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων έφτασε τα 247.000 τον Αύγουστο 2025, ενώ οι διαθέσιμες κλίνες ανήλθαν σε 1.081.481, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Η πλειονότητα των επισκεπτών (άνω του 90%) ήταν αλλοδαποί, με υψηλά ποσοστά κατά τους θερινούς μήνες.

Η μέση διάρκεια παραμονής διατηρήθηκε σταθερή ή παρουσίασε μικρή άνοδο, φτάνοντας τις 4,2 διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο, έναντι 4,1 τον Αύγουστο του 2024. Τα επίπεδα πληρότητας παρέμειναν υψηλά, υποδηλώνοντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση και τη δυναμική της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται έως τα τέλη του έτους να αποφασίσει νέες περιοχές όπου θα απαγορευτεί η διάθεση νέων ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση και να θεσπίσει κίνητρα για την επιστροφή ακινήτων στην αγορά μακροχρόνιων μισθώσεων.