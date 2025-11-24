Οριακά αυξημένη σε σχέση με πέρσι εμφανίζεται η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του 2025, ενώ η τιμή παραμένει το κυρίαρχο κριτήριο κατά την περίοδο αυτή. Αυτό προκύπτει από την πρώτη επεξεργασία των ευρημάτων της μεγάλης έρευνας της ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και την ChooseCommunications, με τίτλο, EYFutureConsumerIndex Ελλάδα 2025, η οποία θα παρουσιαστεί στο σύνολό της τον Δεκέμβριο.

Πώς θα κινηθεί η αγορά

Το ποσοστό όσων σχεδιάζουν να δαπανήσουν περισσότερα για τις αγορές τους αυξήθηκε από μόλις 4% πέρσι, στο 13%, ενώ φτάνει στο 26% μεταξύ των νέων 18-29 ετών. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερωτώμενων (59%) σκοπεύουν να ξοδέψουν φέτος τα ίδια περίπου χρήματα με πέρσι κατά το διάστημα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αντίστοιχα, μειωμένο στο 24%, από 36% πέρσι, είναι το ποσοστό όσων σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερα, ενώ 3%, από 6%, δήλωσαν ότι δε θα πραγματοποιήσουν αγορές.

Τι θα αγοράσουν οι καταναλωτές

61% των καταναλωτών του δείγματος σκοπεύουν να αγοράσουν τρόφιμα και ποτά (κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας), ενώ 58% ρούχα και αξεσουάρ (κυρίως οι νεότερες ηλικίες). Χαμηλότερη προτεραιότητα (35%) φαίνεται να αποτελούν οι εμπειρίες (φαγητό έξω, συναυλίες, κ.λπ.), αλλά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (32%).

Μόνο 28% σχεδιάζουν να αγοράσουν είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές κατά την εορταστική περίοδο, σε αντίθεση με το διάστημα των BlackFriday και CyberMonday, κατά το οποίο η κατηγορία αυτή αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για το 68%.

Οι τιμές στο «μικροσκόπιο»

Η τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο για τις αγορές της περιόδου Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, για εννέα στους δέκα καταναλωτές (90%, μειωμένο από 95% πέρσι). Η ποιότητα του προϊόντος αποτελεί βασικό κριτήριο για δύο στους τρεις συμμετέχοντες (64%).

Αισθητά μειωμένο σε σχέση με πέρσι είναι το ποσοστό των καταναλωτών που θα αναζητήσουν προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά (44%, από 55%), αν και οι γυναίκες και οι μεγαλύτερες ηλικίες φαίνεται να εξακολουθούν να αναζητούν εκπτωτικές ευκαιρίες. Αντίθετα, το κριτήριο του brand, φαίνεται να ανακάμπτει, καθώς 25%, έναντι 17% πέρσι, το θεωρούν σημαντικό, υποδηλώνοντας την ανάγκη των καταναλωτών να λειτουργήσουν περισσότερο με κριτήριο τις μάρκες προτίμησης και λιγότερο την αναζήτηση ευκαιριών.

Γιορτές στο σπίτι για τους Έλληνες φέτος

Ένας στους δύο καταναλωτές (53%) σκοπεύει να περάσει τις γιορτές στο σπίτι με οικογένεια ή φίλους, πρόθεση που καταγράφεται πιο έντονα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Την ίδια ώρα, 41% ανέφεραν ότι θα αγοράσουν δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ παραμένει η διάθεση για αποφυγή της σπατάλης, καθώς 32% δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να μη σπαταλήσουν φαγητό ή να μη μαγειρέψουν παραπάνω από όσο χρειάζονται.

Σχολιάζοντας τις προθέσεις των καταναλωτών σχετικά με τις αγορές κατά την εορταστική περίοδο, ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Τομέα Λιανεμπορίου της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε: «Σε ένα περιβάλλον επίμονου πληθωρισμού, οι καταναλωτές φαίνεται πως θα κινηθούν οριακά πιο ζωηρά στις εορταστικές τους αγορές, σε σχέση με πέρυσι. Η τιμή παραμένει βασικό κριτήριο, ενώ σχεδιάζουν να ξοδέψουν κυρίως σε είδη πρώτης ανάγκης, αποφεύγοντας υπερβολικές δαπάνες. Ωστόσο, όπως και για την περίοδο του BlackFriday και CyberMonday, η γενική εικόνα είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι, καθώς μειώνεται αισθητά το ποσοστό όσων σχεδιάζουν να περιορίσουν τις αγορές τους. Τα ευρήματα αυτά μας επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την κίνηση του λιανεμπορίου κατά τη φετινή εορταστική περίοδο».