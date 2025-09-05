«Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα, η καλύτερη θα λέγαμε από πλευράς δημογραφικής πολιτικής, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το ξέρουμε όλοι αυτό» υπογράμμισε ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ναπολέων Μαραβέγιας, μιλώντας στο «Πρώτο Πρόγραμμα», για το περίφημο γαλλικό μοντέλο φορολόγησης που φαίνεται πιθανό να εισάγει η κυβέρνηση και στη χώρα μας και το οποίο είναι προσανατολισμένο στην ενίσχυση της οικογένειας και άρα στο δημογραφικό ζήτημα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Μαραβέγιας, υπάρχει για παράδειγμα, εδώ και δεκαετίες, ενίσχυση ενοικίου που ξεκινά από όσους είναι παντρεμένοι, το οποίο πλέον είναι χαμηλότερο σε σχέση με το παρελθόν και όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών τόσο μεγαλώνει και η ενίσχυση.

«Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι δεν δίνεται γενικώς σε όλους. Δίνεται μόνο σε αυτούς που παντρεύονται και κυρίως σε αυτούς που έχουν παιδιά.

Επίσης, υπάρχουν οικογενειακά επιδόματα, ανεξάρτητα αν πληρώνεις ενοίκιο ή δεν πληρώνεις, από το δεύτερο παιδί και μετά. Δηλαδή για τα δύο παιδιά με τα στοιχεία που έχουμε, για το ’25 μιλάω τώρα, είναι γύρω στα 120€ τα δυο παιδιά και αυτό είναι μηνιαίο και κρατάει μέχρι να φτάσει το παιδί 20 χρονών. Μάλιστα, για τα τρία παιδιά είναι 270 ευρώ, για κάθε παιδί επιπλέον είναι 170, αλλά κυρίως λέω ότι αυτό είναι κάθε μήνα και έρχεται και φτάνει μέχρι το παιδί να φτάσει 20 χρονών.

Επίσης υπάρχει επίδομα γέννησης.

Υπάρχει επίσης ενίσχυση για την επάνοδο στο σχολείο, για το ξεκίνημα του σχολείου δίνονται λεφτά, 370 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα για να αγοραστούν τα σχολικά είδη. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, υπάρχει – αλλά υπάρχει νομίζω και στην Ελλάδα – αυτό για τους παιδικούς σταθμούς, τα voucher κλπ., δεν ξέρω τώρα πόσο υψηλό είναι. Επίσης, υπάρχει και η οικογενειακή κάρτα για τις πολύτεκνες οικογένειες που αφορά τις εκπτώσεις στα τρένα, μετρό, λεωφορεία κτλ.

Η πολύτεκνη οικογένεια είναι από τα τρία παιδιά και πάνω.

Το πιο σημαντικό είναι οι φοροαπαλλαγές, το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό αν εφαρμοζόταν ποτέ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε οποιαδήποτε χώρα γι’ αυτό και είναι πάρα πολύ γενναίο. Ξέρετε ότι, πρώτα απ’ όλα, το ζεύγος δεν φορολογείται ξεχωριστά, αλλά φορολογείται το οικογενειακό εισόδημα και γίνονται δύο τα μερίδια; Δηλαδή, όσο οικογενειακό εισόδημα και να έχεις, η γυναίκα τόσο, ο σύζυγος τόσο, μοιράζεται στα δύο, αυτό είναι τα δύο μερίδια. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Το άλλο είναι ότι κάθε παιδί που γεννιέται το μερίδιό του είναι μισό. Δηλαδή αν έχουμε δύο παιδιά, έχουμε ένα μερίδιο. Άρα τρία μερίδια το εισόδημα.

Αν έχουμε 60.000 εισόδημα και το μοιράσουμε, καταλαβαίνετε ότι φορολογείται πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή αν μοιράζεται σε τέσσερα κομμάτια φορολογείται ο καθένας με 15.000, οπότε 15.000 είναι χαμηλότερος ο συντελεστής.

Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι σε καμιά άλλη χώρα δεν γίνεται. Είναι αυτό που λένε quotientfamilial: τα κομμάτια τα εισοδηματικά, που χωρίζονται στην οικογένεια ανάλογα με τα πόσα παιδιά έχει. Βεβαίως έχει και ένα όριο. Για αυτό και βλέπετε στους Γάλλους – και όχι μόνο, και σε άλλες χώρες -, ότι υπάρχει μια γκρίνια απέναντι στις οικογένειες οι οποίες έρχονται από διάφορες χώρες του τρίτου κόσμου, που κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Διότι αυτό ισχύει όχι μόνο αν είσαι Γάλλος υπήκοος, αλλά και αν κατοικείς στη Γαλλία.

Θα δούμε στην Ελλάδα πώς ακριβώς θα γίνει. Φαντάζομαι ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πάμε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Κανείς δεν ξέρει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως προς το πώς προσδιορίζεται η μεσαία τάξη, ενόψει της ΔΕΘ και των μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και σε συνάρτηση και με τις πληροφορίες που υπάρχουν γύρω από το καλάθι του Πρωθυπουργού, ότι δηλαδή θα υιοθετηθεί το γαλλικό μοντέλο για τις οικογένειες με παιδιά, ο κ. Μαραβέγιας, εξήγησε ότι η μεσαία τάξη κυμαίνεται από τη χαμηλότερη μεσαία τάξη, τη μεσαία – μεσαία τάξη και την υψηλότερη μεσαία τάξη, δηλαδή έχει ένα πολύ μεγάλο range, μια μεγάλη βεντάλια εισοδημάτων που μπορούν να καταταχθούν εκεί.

«Για να την προσδιορίσει κανένας εισοδηματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι που τελειώνουν τα όρια των ευάλωτων και που αρχίζουν τα όρια της χαμηλότερης μεσαίας τάξης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πει κανένας, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: από τα παιδιά που έχει μια οικογένεια, από τον τρόπο ζωής, από το πού εργάζεται, από χίλιους παράγοντες, αλλά εν πάση περιπτώσει, πολιτικά έχει τεράστια σημασία. Στατιστικά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί οικονομικά, αλλά πολιτικά έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι όλοι απευθύνονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, όλα σχεδόν τα πολιτικά κόμματα, εκτός εξαιρέσεων, απευθύνονται κατά κύριο λόγο στον μεσαίο χώρο, όπως θέλετε πείτε το, γιατί θεωρείται ότι είναι προνομιούχος και έχει πάρα πολλούς ψηφοφόρους. Επίσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν θυμάστε, μιλούσε για τους μη προνομιούχους» συμπλήρωσε ο κ. Μαραβέγιας.