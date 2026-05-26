Στον αέρα τινάχτηκε ο περιβόητος διαγωνισμός για την προμήθεια 1.000 καμερών της Τροχαίας, με συνολικό προϋπολογισμό 88,1 εκατ. ευρώ.

Την ματαίωσή του ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς τρεις εταιρείες προσέφυγαν στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων καταγγέλλοντας τους όρους του διαγωνισμού.

Οι προδικαστικές –όπως ονομάζονται- προσφυγές έγιναν από τις εταιρείες Neurosoft-OTS, Aktor Κατασκευών και MAYCON ΑΕ.

Το υπουργείο στην απόφαση για την ματαίωση του διαγωνισμού αναφέρει ότι «θα επανεξετάσει την πληρότητα των όρων της διακήρυξης και θα προβεί σε εκ νέου προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού».

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους όρους του ματαιωθέντος διαγωνισμού, εκείνος επρόκειτο να ολοκληρωθεί έως την 9η Ιουνίου 2026.

Ο διαγωνισμός εκτός από την προμήθεια των 1.000 καμερών αφορούσε και στην εγκατάσταση τους, τη συντήρησή τους για 6 χρόνια και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα τις χειριζόταν.

Οι κάμερες αυτές θα κατέγραφαν παραβάσεις όπως: υπέρβαση ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, παράνομη στάθμευση, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ή κράνους, κίνηση σε λεωφορειολωρίδα ή ΛΕΑ και παραποίηση πινακίδων.