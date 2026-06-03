Εντός του 2027 αναμένεται να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ για το σύνολο του πληθυσμού, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πιέρο Τσιπολόνε, επικεφαλής της ειδικής Task Force της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, αναφορικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα του εγχειρήματος.

Από την πλευρά του, ο Ν. Παπανδρέου υπογράμμισε την ανάγκη να παρουσιαστεί το ψηφιακό ευρώ όχι ως ένα «τεχνοκρατικό εργαλείο», αλλά ως ένα πρακτικό μέσο για την καθημερινότητα των Ευρωπαίων.

Ο κ. Τσιπολόνε συμφώνησε με την άποψη αυτή, ανακοινώνοντας ότι η πρώτη επικοινωνιακή εκστρατεία θα ξεκινήσει παράλληλα με την πιλοτική εφαρμογή το 2027, ενώ το 2028 σχεδιάζεται να τεθεί σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη καμπάνια ενημέρωσης, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τον ιδιωτικό τομέα.

Σε ότι αφορά την πιλοτική φάση του 2027, αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία.

Πρακτικά, η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι η επιτυχία του ψηφιακού ευρώ θα κριθεί στην πράξη, μέσω της αποδοχής του από τους πολίτες, και για το λόγο αυτό αναμένεται να ρίξει το βάρος από τον τεχνικό σχεδιασμό, στην ενημέρωση και την εξοικείωση των πολιτών.