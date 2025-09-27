Η Ευρώπη αγοράζει υβριδικά φορτιζόμενα (plug-in) κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα (PHEV) – οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από 400% φέτος – ενώ οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Γερμανίας στην Κίνα έχουν υποχωρήσει, αφήνοντας τον χρυσό ως το μόνο αγαθό να πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτά είναι μόνο δύο από τα ευρήματα που προκύπτουν από τα νέα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν πόσο γρήγορα το παλιό εμπορικό μοντέλο έχει αλλάξει ταχύτητα, ενώ προσφέρει μια εκπληκτική εικόνα της αντίθετης βιομηχανικής πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας.

Η Γερμανία – η μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ και η κύρια παραγωγική της δύναμη – είδε το εμπορικό της έλλειμμα με την Κίνα να αυξάνεται κατά 142,8% στα 17,4 δις δολ ΗΠΑ τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, έναντι 7,2 δις δολ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα ευρήματα, μέρος των λεπτομερών κινεζικών τελωνειακών στοιχείων που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο, θα χτυπήσουν τον κώδωνα του κινδύνου στο Βερολίνο.

Τα αυτοκίνητα θεωρούνται από καιρό από Κινέζους αγοραστές και προμηθευτές ως σύμβολο της κατασκευαστικής ικανότητας της Γερμανίας και παραμένουν η μεγαλύτερη βιομηχανική εξαγωγή της στην Κίνα, αλλά δεν αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη ενιαία γραμμή στα τελωνειακά δεδομένα της. Την περίοδο έως τον Αύγουστο, οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων ξεπεράστηκαν από αυτές του ακατέργαστου χρυσού – σε μια εποχή που η Γερμανία δεν έχει ενεργά ορυχεία – και των φαρμάκων, μια ειρωνική εξέλιξη που θα πυροδοτήσει τη συζήτηση ότι η Κίνα δεν είναι πλέον το χρυσωρυχείο που ήταν κάποτε για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Παράλληλα με τις περιορισμένες εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης που μειώθηκαν κατά 43,9%, από 7 δις δολ σε μόλις 4 δισ δολ τους πρώτους εννέα μήνες, οι γερμανικές αποστολές αυτόματων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 12,9%, και των υπόλοιπων ανταλλακτικων αυτοκινήτων κατά 32,3%. Επιπλέον, οι εξαγωγές βιομηχανικών μηχανών μειώθηκαν κατά 16,2%, ενώ των οργάνων ελέγχου κατά 25,5%, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της South China Morning Post με βάση τα επίσημα στοιχεία.

Μια ματιά στους αριθμούς που πηγαίνουν αντίθετα δείχνει το βάθος του προβλήματος για τη Γερμανία και άλλους ευρωπαϊκούς κόμβους αυτοκινητοβιομηχανίας: καθώς η Κίνα μειώνει την προτίμηση της για τις δυτικές μάρκες αυτοκινήτων, ο εθισμός της Ευρώπης στα ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες της Κίνας βαθαίνει. Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, οι αποστολές υβριδικών PHEV οχημάτων της Κινας αυξήθηκαν κατά 439,4% σε όρους αξίας, από 524 εκ δολ σε 2,8 δις δολ, καθώς οι εξαγωγείς προσπάθησαν να αποφύγουν τους δασμούς κατά των επιδοτήσεων που ισχύουν μόνο για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Την ίδια περίοδο, οι αποστολές μπαταριών ιόντων λιθίου από την Κίνα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 36,6%, καθώς το μπλοκ αντιμετώπισε την πραγματικότητα της χρήσης κινεζικών κινητήρων για να τροφοδοτήσει τη δική του ηλεκτρική επανάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισαγωγές μπαταριών λιθίου της Βουλγαρίας από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 860% σε περισσότερα από μισό δις δολ, ενώ οι εισαγωγές της Γερμανίας ξεπέρασαν τα 9 δις δολάρια.

Ο Gregor Sebastian, αναλυτής της βιομηχανικής οικονομίας της Κίνας στον ερευνητικό οίκο Rhodium Group, είπε ότι τα στοιχεία δεν ήταν περίεργα. «Η ίδια η Κίνα είδε πολύ ταχύτερη ανάπτυξη των PHEV το 2024, γεγονός που οδήγησε ένα κύμα λανσαρίσματος νέων μοντέλων που τώρα εξάγονται. Τα οικονομικά έχουν επίσης σημασία: οι εξαγωγείς φυσικά θα στραφούν σε προϊόντα χαμηλότερων δασμών εάν υπάρχει η ζήτηση της ΕΕ», είπε. «Και η ζήτηση είναι ξεκάθαρη – οι καταναλωτές είναι ευχαριστημένοι με τα PHEV λόγω του άγχους της εμβέλειας που αντιμετώπιζαν με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η πρόσφατη χαλάρωση των απαιτήσεων εκπομπών της ΕΕ από την Επιτροπή θα κάνει τα PHEV ακόμα πιο ελκυστικά τα επόμενα χρόνια», συνέχισε.

Η τάση δεν έχει ξεφύγει της προσοχής των γραφειοκρατών της ΕΕ. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι «παρακολουθεί» την αύξηση εισαγωγών των PHEV από την Κίνα ως μέρος των προσπαθειών να διαπιστωθεί εάν οι εμπορικοί δασμοί των ΗΠΑ στο Πεκίνο οδηγούν στην εκτροπή ειδών μειωμένων τιμών προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με δήλωση της Επιτροπής, τα στοιχεία εκτροπής του εμπορίου της ΕΕ «δείχνουν συγκεκριμένα μια απότομη αύξηση των εξαγωγών στην ΕΕ από την Κίνα plug-in υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων τους τελευταίους μήνες. Τα προϊόντα χάλυβα κυριαρχούν επίσης στη λίστα. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι η αύξηση είναι επιβλαβής για τη βιομηχανία της ΕΕ», πρόσθεσε.

Σε μια ετήσια ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης νωρίτερα αυτό το μήνα, η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen ανακοίνωσε ότι: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Κίνα και άλλους να κατακτήσουν αυτήν την αγορά. Ό,τι κι αν γίνει, το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Και η Ευρώπη θα είναι μέρος του. Το μέλλον των αυτοκινήτων – και των αυτοκινήτων του μέλλοντος – πρέπει να φτιαχτεί στην Ευρώπη».

Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία ασκούν πίεση τόσο στους ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής όσο και στους κατασκευαστές, για να στηρίξουν την αυτοκινητοβιομηχανία. Την περασμένη εβδομάδα, η von der Leyen προήδρευσε σε έναν τρίτο διάλογο με την αυτοκινητοβιομηχανία, με στελέχη να ζητούν επείγουσα δράση για να βοηθήσουν τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν το κύμα ακραίου ανταγωνισμού που προέρχεται από την Κίνα. Προς έκπληξη πολλών, ένα από τα βασικά αιτήματα των αφεντικών των αυτοκινητοβιομηχανιών ήταν να εγκαταλείψουν τους αυστηρούς στόχους της ΕΕ για σταδιακή κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, γεγονός που θα καθυστερούσε τη μετάβαση του μπλοκ στα ηλεκτρικά οχήματα.

«Ο άκαμπτος κανονισμός CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά πρέπει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Ola Källenius, Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz, μετά τη συνάντηση. «Το να είσαι επιτυχημένος σημαίνει να τηρείς όλες τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ: ​​οικονομική ασφάλεια και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα».

Ένας κινεζικός επιχειρηματικός όμιλος είπε ότι: « Θα πρέπει να δούμε το κύμα PHEV προοπτικά, καθώς αυτά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μέτριο μερίδιο της συνολικής αγοράς».

Ο Fang Dongkui, γενικός γραμματέας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κίνας στην ΕΕ, δήλωσε ότι η επέκταση των PHEV αντικατοπτρίζει τόσο τη δυναμική της πολιτικής της ΕΕ – όπως οι δασμοί στα κινεζικά καθαρώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα – όσο και τις προόδους στην τεχνολογία. «Πολλά από αυτά τα οχήματα προσφέρουν πλέον αυτονομίες που ξεπερνούν τα 1.000 χλμ, συμβάλλοντας στη μείωση των ανησυχιών σχετικά με τη φόρτιση και την αυτονομία σε μια εποχή που η υποδομή φόρτισης της Ευρώπης παραμένει άνιση». Ο Fang προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να «αξιολογήσουν την τάση αντικειμενικά, αντί να καταφύγουν σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα ή να ξεκινήσουν νέες έρευνες για τα κινεζικά PHEV».

Οι εμπορικές εντάσεις ΕΕ – Κίνας παραμένουν υψηλές. Πρόσφατα, το Πεκίνο επέβαλε δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές χοιρινού κρέατος και κονιάκ της ΕΕ, σε μια κίνηση που θεωρείται αντίποινα για την έρευνα των Βρυξελλών κατά των κρατικών επιδοτήσεων της Κίνας στα ηλεκτρικά οχήματα. Η ΕΕ εν τω μεταξύ, απαγόρευσε στους κινέζους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων να συμμετέχουν σε προσοδοφόρους διαγωνισμούς προμηθειών, αφού το Πεκίνο αρνήθηκε να ανοίξει τη δική του αγορά σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η South China Morning Post ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι λάμβανε χώρα μια «σοβαρή συζήτηση» στην επιτροπή σχετικά με την εκ νέου χρήση του μέσου της αύξησης των δασμών εναντίον του Πεκίνου, πιθανώς ως απάντηση σε αυτό που θεωρείται ως η εργαλειοποίηση ορυκτών σπάνιων γαιών και εξαγωγών μαγνητών. Παρά τον θόρυβο ωστόσο, ο ρυθμός των εμπορικών ερευνών της Επιτροπής έχει επιβραδυνθεί. Μετά από ένα ρεκόρ 20 υποθέσεων το 2024, το μπλοκ έχει ανοίξει μόλις έξι το 2025.

Πηγή: South China Morning Post