Ο ενεργειακός τομέας του Ισραήλ μεταβαίνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Οι λειτουργίες των διυλιστηρίων έχουν μειωθεί και τμήματα της υποδομής φυσικού αερίου έχουν σταματήσει προσωρινά, όπως αναφέρει η ισραηλινή Haaretz.

Ο ισραηλινός όμιλος Bazan ανακοίνωσε ότι έκλεισε εν μέρει τις εγκαταστάσεις διυλιστηρίου της Χάιφα, προκαλώντας προγραμματισμένη ανάφλεξη – καύση πλεονάζοντος καυσίμου – και πιθανή αύξηση των εκπομπών.

Προσωρινή διακοπή υπεράκτιων πλατφορμών φυσικού αερίου

Ο Υπουργός Ενέργειας Eli Cohen διέταξε την προσωρινή διακοπή ορισμένων υπεράκτιων πλατφορμών φυσικού αερίου, με τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας να πρόκειται να στραφούν σε εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα και του ντίζελ.

Ταυτόχρονα, ο Cohen αναμένεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα του φυσικού αερίου, δίνοντάς του εξουσία για την κατανομή φυσικού αερίου με βάση τις εθνικές ανάγκες.

Περιορισμός δημοσιοποίησης ενεργειακών δεδομένων

Το Ισραήλ εισέρχεται σε κατάσταση πολέμου και τα ενεργειακά δεδομένα έχουν περιοριστεί. Σημειώνεται ότι η Noga, η οποία διαχειρίζεται το ηλεκτρικό δίκτυο, σταμάτησε να δημοσιεύει δεδομένα παραγωγής και κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο. Την ίδια στιγμή, παραμένει ασαφές εάν θα κλείσουν περαιτέρω πλατφόρμες φυσικού αερίου ή εάν αναμένονται ελλείψεις, αν και ο ήπιος καιρός διατηρεί τη ζήτηση σχετικά χαμηλή.

Μια πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτή της Πολιτείας προειδοποίησε για ανεπαρκή αποθέματα άνθρακα και κενά στα αποθέματα καυσίμων, ενώ οι καθυστερήσεις της περασμένης εβδομάδας προκάλεσαν προσωρινές ελλείψεις σε αέριο μαγειρέματος, το οποίο τώρα αναπληρώνεται, αλλά περιορίζεται από την χωρητικότητα αποθήκευσης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν τον Ιούνιο, ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας στο Bazan χτυπήθηκε, και τρεις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν.