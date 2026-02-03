Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η απόφαση για την άμεση αποπληρωμή δανείων και εξόδων εισαγωγής προϊόντων στην Κίνα σε κινεζικό νόμισμα είναι πρακτική και όχι πολιτική, λένε οι ειδικοί.

Από τον Ιανουάριο, η Ζάμπια έχει αρχίσει να εισπράττει φόρους και δικαιώματα από κινεζικές εταιρείες εξόρυξης σε γουάν και θα επιστρέφει το νόμισμα απευθείας στο Πεκίνο για τη χρηματοδότηση εισαγωγών και δανείων παροχής υπηρεσιών. Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η μετατόπιση αντανακλούσε την επείγουσα ανάγκη της χώρας της νότιας Αφρικής να μετριάσει την έλλειψη αμερικανικού δολαρίου και να διαχειριστεί το χρέος και όχι μια γεωπολιτική ευθυγράμμιση, αλλά επίσης και μια αθόρυβη πρόοδο για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Κίνας να διεθνοποιήσει το νόμισμά της.

Είχε επίσης δημιουργήσει ένα απτό σχέδιο για άλλες πλούσιες σε φυσικούς πόρους, αφρικανικές χώρες με βαθιούς εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα, πρόσθεσαν. Ο Δρ Charles Mak της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, ερμήνευσε την κίνηση ως μια πρακτική απάντηση στις οξείες ελλείψεις δολαρίων και όχι ως πολιτικό μήνυμα. «Για μια κυβέρνηση που βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση ρευστότητας, η αποδοχή του νομίσματος του μεγαλύτερου πιστωτή και εμπορικού εταίρου της είναι ένας ορθολογικός τρόπος για να μετριαστεί η πίεση στο ισοζύγιο πληρωμών, να μειωθεί το κόστος συναλλαγών και να διαχειριστεί την εξυπηρέτηση του χρέους πιο αποτελεσματικά», δήλωσε ο λέκτορας και επίκουρος καθηγητής.

«Η κίνηση, ωστόσο, είχε ευρύτερες επιπτώσεις», σημείωσε ο Mak. «Ακόμα κι αν δεν προορίζεται ως γεωπολιτική δήλωση, ευθυγραμμίζεται με τον μακροπρόθεσμο στόχο της Κίνας να επεκτείνει σταδιακά τη διεθνή χρήση του γουάν, ιδίως σε οικονομίες που εξαρτώνται από τους φυσικούς τους πόρους και έχουν στενούς εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς με την Κίνα», δήλωσε ο Mak, αναφερόμενος στο κινεζικό νόμισμα.

Από την οπτική γωνία της Κίνας, η ευρύτερη χρήση του γουάν σε αυτά τα περιβάλλοντα βοηθά στη «μείωση των κινδύνων αναντιστοιχίας νομισμάτων και του κόστους συναλλαγών για τις κινεζικές εταιρείες και τους αντισυμβαλλομένους τους», πρόσθεσε. Ο μεταλλευτικός τομέας της Ζάμπια φιλοξενεί κινεζικούς κρατικούς κολοσσούς, όπως ο Όμιλος Μεταλλείων Μη Σιδηρούχων Μετάλλων της Κίνας, ο οποίος διατηρεί τεράστια συμφέροντα σε όλη την περιοχή της Χαλκοζώνης της χώρας.

Η Grieve Chelwa, οικονομολόγος από τη Ζάμπια στο Ινστιτούτο Αφρικής του Πανεπιστημίου Παγκόσμιων Σπουδών στη Σάρτζα των ΗΑΕ, δήλωσε ότι η κίνηση είχε «οικονομικό και δημοσιονομικό νόημα». Είπε, ότι για μια χώρα που εξάγει σε μεγάλο βαθμό στην Κίνα, οι άμεσες συναλλαγές σε γουάν ήταν πιο αποτελεσματικές από τη χρήση νομίσματος τρίτου μέρους όπως το δολάριο ΗΠΑ. «Κάνουμε πολλές εξαγωγές στην Κίνα, επομένως είναι λογικό να διεξάγουμε αυτές τις συναλλαγές απευθείας σε γουάν αντί να χρησιμοποιούμε ένα νόμισμα τρίτου μέρους, όπως το δολάριο ΗΠΑ».

Ωστόσο, το δολάριο παραμένει ένα «πολύ κυρίαρχο» παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, σημείωσε η Chelwa, χαρακτηρίζοντάς την κίνηση της Ζάμπια ως μια ρεαλιστική κίνηση από ένα κράτος με οικονομικά προβλήματα. «Δεν το βλέπω απαραίτητα ως ένα σεισμικό πολιτικό βήμα για το νόμισμα της Κίνας. Προς το παρόν, είναι απλώς μια απόφαση μιας μικρής χώρας όπως η Ζάμπια που λαμβάνει μια ιδιοτελή απόφαση να πει: «ας δούμε αν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συναλλαγές σε γουάν», δήλωσε η Chelwa.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα πέμπτο των συνολικών εισαγωγών της Ζάμπια και είναι ο κύριος αγοραστής των εξαγωγών χαλκού της. Το Πεκίνο παραμένει επίσης ο μεγαλύτερος διμερής πιστωτής της Ζάμπια, κατέχοντας περίπου το 30% του εξωτερικού της χρέους. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ανάλυσης και Έρευνας Πολιτικής της Ζάμπια, τα στατιστικά στοιχεία καθιστούν την είσπραξη φόρων με βάση το γουάν ένα πρακτικό εργαλείο για τη διαχείριση των υποχρεώσεων της χώρας.

Ο Jito Kayumba, ειδικός βοηθός του προέδρου της Ζάμπια Haikande Hitcilema, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η πολιτική αυτή «απομακρύνει τον μεσάζοντα». Πρόσθεσε, ότι η Τράπεζα της Ζάμπια αποδεχόμενη απευθείας το γουάν, εξάλειψε τους συναλλαγματικούς κινδύνους και τις χρεώσεις που είχαν υποστεί προηγουμένως οι εταιρείες όταν μετέτρεπαν το γουάν σε δολάρια για να πληρώσουν τους φόρους τους.

Η κίνηση της Ζάμπια θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο καθώς το γουάν αυξάνει τη δημοτικότητά του στις εμπορικές συναλλαγές. Ο Mak από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ αναμένει ότι και άλλες αφρικανικές χώρες πλούσιες σε φυσικούς πόρους θα ακολουθήσουν το παράδειγμα, αλλά μόνο επιλεκτικά και όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βλέπουν σαφή οικονομικά οφέλη. «Το γουάν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό νόμισμα από χώρες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα ρευστότητας ή συναλλαγματικού κινδύνου, ειδικά από κράτη με βαρύ κινεζικό χρέος και ισχυρούς δεσμούς με τα εμπορεύματα της Κίνας», είπε.

Ενώ το κινεζικό νόμισμα είναι απίθανο να αντικαταστήσει το δολάριο ΗΠΑ ως το κυρίαρχο νόμισμα για το εμπόριο και τα χρηματοοικονομικά, ο Mak δήλωσε ότι «μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο παράλληλο κανάλι σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η εξόρυξη». Η Chelwa του Ινστιτούτου Αφρικής υποστήριξε ότι για να προχωρήσουν στην κίνηση άλλες αφρικανικές χώρες πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις – ουσιαστικό εμπόριο με την Κίνα και κινεζική ιδιοκτησία στον εγχώριο τομέα των φυσικών πόρων. «Στην περίπτωση της Ζάμπια, ισχύουν και οι δύο προϋποθέσεις», είπε, σημειώνοντας ότι πέρα από τον χαλκό, το εμπόριο αφορούσε πολλά ενδιάμεσα αγαθά. «Όταν ισχύουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, είναι πολύ λογικό οι εισπράξεις να γίνονται σε γουάν», πρόσθεσε.

Η Ζάμπια δεν είναι η μόνη σε αυτή την «στροφή προς το γουάν». Η Κένυα πρόσφατα μετέτρεψε το χρέος της προς τους σιδηροδρόμους σε γουάν για να εξοικονομήσει 250 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από τόκους, ενώ η Αιθιοπία γειτονική της χώρα στην Ανατολική Αφρική, διαπραγματεύεται μια παρόμοια αναδιάρθρωση για χρέος 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Πηγή: South China Morning Post