Στα 32,4 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025 σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσίευσε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Το 2025 η Ελλάδα υποδέχθηκε σχεδόν 38 εκατ. τουρίστες, μόνιμους κατοίκους άλλων χωρών, και εισέπραξε σχεδόν 22,6 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι τουρίστες με κρουαζιέρα.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στη μελέτη είναι η αναφορά πως η άνοδος της θερμοκρασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έχει προκαλέσει μετατόπιση της τουριστικής περιόδου εκτός των ιδιαίτερα θερμών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου και, συνεπακόλουθα, και επιμήκυνση της σεζόν!

Η άμεση επίπτωση του τουρισμού (περιλαμβανομένου του εισερχόμενου τουρισμού, της κρουαζιέρας, των εσόδων των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εταιρειών, του εγχώριου τουρισμού και των επενδύσεων στον τουρισμό) στην ελληνική οικονομία το 2025 -σε τρέχουσες τιμές- ήταν 32,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 13,0% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ αν συνυπολογιστεί και η έμμεση συνεισφορά του μέσω πολλαπλασιαστών, αντιστοιχεί σε περίπου 32%.

Το 2025 σε σύγκριση με το 2024, ο εισερχόμενος τουρισμός κατέγραψε περαιτέρω αύξηση των μεγεθών του τόσο σε όρους αφίξεων (+5,6%, από 36 εκατ. το 2024 σε 38 εκατ. το 2025), όσο και σε όρους εισπράξεων (+9,8%, από 20,6 δισ. ευρώ το 2024 σε 22,6 δισ. ευρώ το 2025).

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων (των μη-κατοίκων) ανήλθε σε 233,1 εκατομμύρια παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά +0,9% σε σχέση με το 2024 (231,0 εκατ.), ξεπερνώντας έστω και οριακά τα προ πανδημίας επίπεδα (+0,3%, 232,5 εκατ.) που ήταν η υψηλότερη τιμή από την έναρξη της Έρευνας Συνόρων.

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) ανήλθε σε 595,2 ευρώ το 2025, εμφανίζοντας αύξηση κατά +3,9% σε σύγκριση με το 2024 (572,8 ευρώ), που οφείλεται στην αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (+8,8%, από 89,1 ευρώ το 2024 σε 97 ευρώ το 2025), καθώς η Μέση Διάρκεια Παραμονής εμφάνισε μείωση κατά -4,5% (από 6,4 διανυκτερεύσεις σε 6,1 διανυκτερεύσεις).