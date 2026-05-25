Δυναμικό ξεκίνημα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αύξηση 28,3% στις αφίξεις και 64,3% στα έσοδα.

Και το αξιοσημείωτο είναι ότι σε αυτό το πρώτο τρίμηνο περιλαμβάνεται και ο Μάρτιος, μήνας κατά τον οποίον είχε ξεκινήσει ο πόλεμος των ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν.

Εξίσου αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση στις αφίξεις τουριστών από τη Μεγάλη Βρετανία +49,3% με τον αριθμό τους να διαμορφώνεται σε 250 χιλιάδες. Το στοιχείο αυτό ίσως είναι η αρχή για την επιβεβαίωση ενός σεναρίου που θέλει τον ελληνικό τουρισμό να ευνοείται από τη διεθνή κρίση, ως πιο κοντινός προορισμός, με χαμηλότερο κόστος στα αεροπορικά εισιτήρια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η χώρα μας υποδέχθηκε πάνω από 3,4 εκατομμύρια τουρίστες (αύξηση 28,3%) στο πρώτο τρίμηνο, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εκτινάχθηκαν στα 1,67 δισ. ευρώ (αύξηση 64,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025).

Η ποσοστιαία αύξηση των εσόδων μοιράστηκε σχεδόν ισομερώς ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον υπόλοιπο κόσμο:

Χώρες ΕΕ-27: 825,2 εκατ. ευρώ (+66,4%)

Εντός Ευρωζώνης: 709,3 εκατ. ευρώ (+64,6%)

Εκτός Ευρωζώνης: 116,0 εκατ. ευρώ (+78,0%)

Λοιπές Χώρες (εκτός ΕΕ): 824,2 εκατ. ευρώ (+65,2%)

Έσοδα ανά βασική χώρα προέλευσης:

Χώρα Εισπράξεις (σε εκατ. €) Μεταβολή (%) Ηνωμένο Βασίλειο 213,3 Σημαντική Άνοδος ΗΠΑ 172,5 +6,0% Γερμανία 122,5 +6,6% Ιταλία 113,8 +66,5% Γαλλία 45,2 +39,1%

Οι αφίξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, τροφοδοτούμενες κυρίως από τις αγορές εκτός Ευρωζώνης.

Ταξιδιώτες από ΕΕ-27: 1,785 εκατομμύρια (+51,5%)

Από Ευρωζώνη: +43,9%

Από χώρες ΕΕ εκτός Ευρωζώνης: +94,4%

Ταξιδιώτες από Λοιπές Χώρες: 1,615 εκατομμύρια (+26,2%)

Αφίξεις ανά βασική χώρα προέλευσης:

Χώρα Αριθμός Ταξιδιωτών Μεταβολή (%) Γερμανία 297,3 χιλ. +21,6% Ηνωμένο Βασίλειο 250,0 χιλ. +49,3% ΗΠΑ 172,5 χιλ. -8,6% Ιταλία 159,6 χιλ. +25,0% Γαλλία 77,4 χιλ. +27,6%

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ η αγορά των ΗΠΑ κατέγραψε μια μικρή κάμψη της τάξης του 8,6% στον απόλυτο αριθμό των επισκεπτών, οι συνολικές εισπράξεις από τους Αμερικανούς τουρίστες αυξήθηκαν κατά 6%, δείχνοντας ότι ξόδεψαν περισσότερα χρήματα ανά ταξίδι.