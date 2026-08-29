Ανακοινώθηκαν επίσημα οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026–2027», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διαπιστώσουν εάν η αίτησή τους έχει κληρωθεί.

Η αναζήτηση πραγματοποιείται στην ψηφιακή πλατφόρμα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, ενώ τα ποσά της επιδότησης φτάνουν έως και τα 400 ευρώ. Παράλληλα, για όσους δεν στάθηκαν τυχεροί στην πρώτη κλήρωση, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο επιλογής τους κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος.

Πώς θα δείτε αν είστε δικαιούχος

Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, η αναζήτηση στους πίνακες δεν γίνεται με το ονοματεπώνυμο, αλλά αποκλειστικά με βάση τον αριθμό της αίτησης.

Στους αναρτημένους πίνακες εμφανίζονται η σειρά της κλήρωσης καθώς και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ του αιτούντος.

Επισημαίνεται ότι οι πίνακες είναι διαχωρισμένοι σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την επιλογή που είχε πραγματοποιήσει ο χρήστης κατά την υποβολή της αίτησης:

Πίνακας Υψηλής Περιόδου

Πίνακας Χαμηλής Περιόδου

Η διαδικασία έκδοσης και ενεργοποίησης της ψηφιακής κάρτας

Για όσους έχουν κληρωθεί δεν απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια στην παρούσα φάση, καθώς η διαδικασία προχωρά αυτόματα:

Αποστολή Στοιχείων: Το σχετικό αρχείο διαβιβάζεται άμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν επιλεγεί από τους δικαιούχους.

Έκδοση Κάρτας: Οι τράπεζες αναμένεται να εκδώσουν τις άυλες ψηφιακές κάρτες εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Ειδοποίηση Δικαιούχου: Ο δικαιούχος θα λάβει γραπτό μήνυμα (SMS) από την τράπεζά του με οδηγίες, καθώς και email στη διεύθυνση που είχε δηλώσει, το οποίο θα περιέχει σύνδεσμο (link) για τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης (password).

Χρήση: Μετά τη δημιουργία του password, η κάρτα ενεργοποιείται και είναι έτοιμη για χρήση.

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα εντός της ελληνικής επικράτειας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ), είτε μέσω online πληρωμής είτε μέσω τερματικού POS.

Υπογραμμίζεται ότι η κάρτα παραμένει ενεργή μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου (υψηλής ή χαμηλής) που είχε δηλωθεί στην αίτηση.

Τα ποσά της επιδότησης

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κοινωνική κατηγορία του δικαιούχου.

Για τη βασική κατηγορία, το ποσό της επιδότησης ανέρχεται στα 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και αυξάνεται στα 300 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο.

Για τις ειδικές κατηγορίες, δηλαδή τους τρίτεκνους, τους συνταξιούχους και τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) άνω του 67%, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ για την υψηλή περίοδο και φτάνει τα 400 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο.

Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες (με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα) προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του τρίτου. Το ποσό αφορά το σύνολο της αίτησης και όχι κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά.

Τι ισχύει για όσους δεν κληρώθηκαν – Η Β’ φάση του προγράμματος

Όσοι αιτούντες δεν επιλέχθηκαν στην αρχική κλήρωση παραμένουν αυτόματα επιλαχόντες για τη δεύτερη φάση του προγράμματος.

Για τη Β’ Φάση δεν θα απαιτηθεί νέα αίτηση ούτε θα διεξαχθεί νέα κλήρωση.

Οι νέοι δικαιούχοι θα προκύψουν απευθείας από τους ήδη καταρτισμένους πίνακες των μη κληρωθέντων, βάσει της σειράς κατάταξης που έχει ήδη παραχθεί.

Η δεύτερη αυτή φάση θα χρηματοδοτηθεί από τον επιπλέον προβλεπόμενο προϋπολογισμό και από τυχόν αδιάθετα ποσά της Α’ φάσης, ενώ η ολοκλήρωσή της έχει οριστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.