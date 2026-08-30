Σε μια κίνηση με σημαντικό γεωπολιτικό και οικονομικό αντίκτυπο προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι τα αμερικανικά Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου πρόκειται να αναπληρωθούν με φορτία από τη Βενεζουέλα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της συμφωνίας που οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Καράκας, βάσει της οποίας παραχωρείται στη λατινοαμερικανική χώρα ο πλειοψηφικός έλεγχος για την εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων κοιτασμάτων που ξεπερνούν τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού.

Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να θωρακίσει την ενεργειακή της επάρκεια, αξιοποιώντας την πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαδικασία «αναπλήρωσης» θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως «Δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών».

Τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες διαταραχές εφοδιασμού και οι υψηλές τιμές καυσίμων.

Δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα η συμφωνία με τη Βενεζουέλα μπορεί να παράσχει πετρέλαιο για το απόθεμα ή να προσφέρει οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελος στους Αμερικανούς.