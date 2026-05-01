Την πρόθεσή του να αυξήσει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η απόφαση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα και συνδέεται με, όπως υποστηρίζει, τη μη συμμόρφωση της ΕΕ με την υφιστάμενη εμπορική συμφωνία.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, γι’ αυτό και θα προχωρήσουμε σε αύξηση των δασμών για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι δεν θα επιβάλλονται δασμοί σε οχήματα που κατασκευάζονται εντός της αμερικανικής επικράτειας, επισημαίνοντας ότι οι εταιρείες μπορούν να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις εφόσον επενδύσουν σε παραγωγικές μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ, καθώς και τη διεθνή αγορά αυτοκινήτου, εντείνοντας τις πιέσεις στον κλάδο.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, λόγω του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με τη μεταξύ μας πλήρως συμφωνημένη εμπορική συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%.

Είναι απολύτως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, αν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά παράγονται σε εργοστάσια εντός των ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ δασμός. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αυτά τα εργοστάσια, με Αμερικανούς εργαζόμενους, θα ανοίξουν σύντομα – δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»