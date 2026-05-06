Το 2025 καταγράφηκαν 95,4 εκατ. συναλλαγές μέσω IRIS, από 57,3 εκατ. συναλλαγές το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 66%, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος σε έκθεσή της.

Οι συναλλαγές μέσω IRIS αντιπροσωπεύουν το 78% του συνόλου των συναλλαγών άμεσης μεταφοράς πίστωσης.

Συνολικά οι άμεσες μεταφορές πίστωσης αυξήθηκαν το 2025 κατά 73% σε σχέση με το 2024 με τον αριθμό τους να ανέρχεται σε 122 εκατ. συναλλαγές, από 70,6 εκατ. συναλλαγές το 2024.

Σημειώνεται ότι, βάσει των απαιτήσεων των σχετικών κανονισμών, μια άμεση μεταφορά πίστωσης σε ευρώ επιτρέπει την πίστωση χρηματικών ποσών στον λογαριασμό του δικαιούχου εντός 10 δευτερολέπτων και σε 24ωρη βάση.

Η υπηρεσία IRIS αποτελεί την εθνική λύση πληρωμών που έχει αναπτυχθεί από το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ με σκοπό την εναρμόνιση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με τις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου (Κανονισμός (ΕΕ) 2024/88696) για τη διεύρυνση της χρήσης των άμεσων πληρωμών με σκοπό την άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση των χρηστών των μέσων πληρωμής.