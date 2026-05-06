Η αξία των συναλλαγών απάτης μέσω καρτών ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ και παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με αυτό του 2024, αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η ΤτΕ στην έκθεση της σημειώνει ότι δεδομένης της αύξησης της αξίας των συναλλαγών σε 120 δισ. ευρώ από 112 δισ. ευρώ το 2024, ο δείκτης της αναλογίας της αξίας των συναλλαγών απάτης προς την συνολική αξία συναλλαγών (Fraud-to-Transaction ratio in value terms) ανήλθε σε 0,019%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία συναλλαγής απάτης ανά 5,3 χιλ. αξία συναλλαγών το 2025, έναντι 1 ευρώ αξίας συναλλαγής απάτης ανά 4,9 χιλ. αξία συναλλαγών το 2024.

Σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση των συναλλαγών απάτης αφορούν στη συνεχή υιοθέτηση πρακτικών πρόληψης της απάτης από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στη συνεργασία αυτών με εθνικούς και ξένους φορείς με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, μέλη των οποίων διαπράττουν διάφορες μορφές απάτης, καθώς και στη συνεχή ενημέρωση των χρηστών των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αναφορικά με τους τρόπους της ορθής και ασφαλούς χρήσης

Αύξηση 70% στις prepaid κάρτες

Τον Δεκέμβριο του 2025 ο συνολικός αριθμός των ενεργών καρτών πληρωμών σε κυκλοφορία ανήλθε σε 22,9 εκατ., αυξημένος κατά 12% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι χρεωστικές κάρτες ανήλθαν σε 19,5 εκατ., αυξημένες κατά 13%. Εξετάζοντας τις επιμέρους κατηγορίες των χρεωστικών καρτών, ο αριθμός των προπληρωμένων καρτών εμφάνισε τη σημαντικότερη αύξηση (70%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 και ανήλθε σε 2,8 εκατ. κάρτες.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην από τις 15.3.2025 εφαρμογή του νέου τρόπου καταβολής των παροχών σε χρήμα, επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων που καταβάλλονται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), βάσει του οποίου η καταβολή των παροχών στον δικαιούχο θα πρέπει να διενεργείται μέσω προπληρωμένης κάρτας. 98 Οι πιστωτικές κάρτες ανήλθαν σε 3,3 εκατ., αυξημένες κατά 4%, εκ των οποίων 178 χιλ. ήταν εικονικές κάρτες (αυξημένες κατά 17% σε σχέση με το 2024)