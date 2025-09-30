Η τιμή του χρυσού κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό την Τρίτη (30/9), καθώς οι ανησυχίες για ενδεχόμενο «shutdown» στις Ηνωμένες Πολιτείες τροφοδότησαν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός διαμορφώθηκε στα 3.864 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,97%. Παράλληλα, ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε κατά 0,2%, εξέλιξη που κατέστησε το πολύτιμο μέταλλο πιο προσιτό για αγοραστές εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

«Η αβεβαιότητα γύρω από την πιθανή αναστολή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης έχει ενισχύσει τη ζήτηση για χρυσό», τόνισε ο David Meger, διευθυντής εμπορίας μετάλλων στην High Ridge Futures, προσθέτοντας ότι η υποχώρηση του δολαρίου λειτουργεί υποστηρικτικά για τον κλάδο των πολύτιμων μετάλλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί με ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης και να αποφευχθεί το «λουκέτο» που διαφορετικά θα ξεκινήσει την Τετάρτη.

Ενδεικτικό του ράλι ανόδου του χρυσού είναι ότι η λίρα Αγγλίας με βάση το Δελτίο Τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος, διαμορφώνεται σήμερα στην τιμή των 877,44 ευρώ, την στιγμή που ο βασικός μισθός στην Ελλάδα βρίσκεται στα 880 ευρώ μικτά.

Η ανοδική πορεία του χρυσού, που έχει ήδη ενισχυθεί κατά 43% από την αρχή του έτους, συνδέεται τόσο με τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και με τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) ήταν εναρμονισμένα με τις προβλέψεις, ενισχύοντας τα σενάρια για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής το φθινόπωρο και τον Δεκέμβριο.

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν και άλλα πολύτιμα μέταλλα: το ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,9% στα 46,85 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών, ενώ η πλατίνα κατέγραψε άνοδο 1,5% στα 1.592,65 δολάρια, επίπεδο που είχε να σημειωθεί εδώ και 12 χρόνια.