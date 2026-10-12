Νέο κύμα ανατιμήσεων αναζωπύρωσε τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδας, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 5,1% από 3,7% τον Αύγουστο, ενώ στην ευρωζώνη ανήλθε στο 3,8%. Για το πρώτο εννεάμηνο του 2026, ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,8%.

Στο περιβάλλον αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και άλλες 25 τον Σεπτέμβριο. Το επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 2,50%, από 2%. Οι αγορές θεωρούν πλέον πολύ πιθανή ακόμη μία αύξηση 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο και προεξοφλούν δύο επιπλέον αυξήσεις έως το τέλος του 2027. Ωστόσο πριν από έναν μήνα, οι δύο περαιτέρω αυξήσεις το 2027 αναμένονταν νωρίτερα (έως τα μέσα του 2027).

Η άνοδος του πληθωρισμού στην Ελλάδα δεν περιορίζεται στην ενέργεια. Οι υπηρεσίες παραμένουν ο βασικός επίμονος παράγοντας, με τον πληθωρισμό τους να ανεβαίνει στο 6,4% τον Σεπτέμβριο από 4,5% τον Αύγουστο. Καθοριστική ήταν η αύξηση στις τιμές ξενοδοχειακής διαμονής και αεροπορικών εισιτηρίων, σε συνθήκες ισχυρής τουριστικής ζήτησης. Παράλληλα, η ενεργειακή συνιστώσα επιταχύνθηκε στο 25,4%, καθώς αυξήθηκαν οι τιμές καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ο δομικός πληθωρισμός, χωρίς ενέργεια και τρόφιμα, ενισχύθηκε στο 4,6% από 3,8%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επιτάχυνση αποδίδεται επίσης στις υπηρεσίες, στην ενέργεια και στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι στις αρχές Οκτωβρίου, υπό την επίδραση των κινδύνων εφοδιασμού και μεταφοράς στη Μέση Ανατολή. Αν και οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες πληθωρισμού στις αγορές υποχώρησαν, το ενεργειακό κόστος παραμένει πηγή αβεβαιότητας.

Οι προβολές του Ευρωσυστήματος, με στοιχεία έως τον Αύγουστο, τοποθετούν τον ελληνικό πληθωρισμό στο 3,5% για το 2026, με αποκλιμάκωση στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Η πρόβλεψη στηρίζεται στην υπόθεση ότι θα υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας. Ωστόσο, επίμονες πιέσεις στις υπηρεσίες και πιθανές έμμεσες επιδράσεις από το ενεργειακό κόστος συντηρούν τους κινδύνους. Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ο συνδυασμός ακριβότερων αγαθών και υψηλότερου κόστους δανεισμού προμηνύει παρατεταμένη πίεση, ενώ η εξέλιξη των τιμών τους επόμενους μήνες θα κρίνει τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ.

Πηγή: ΑΠΕ