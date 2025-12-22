Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,1% για την ελληνική οικονομία την επόμενη τριετία προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), στην ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής που υπέβαλε σήμερα στη Βουλή ο διοικητής της Γιάννης Στουρνάρας.

Σύμφωνα με την οικονομική πρόβλεψη το ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,1% το 2025, το 2026 και το 2027, ενώ το 2028 αναμένεται μια οριακή επιβράδυνση στο 2%.

Ο πληθωρισμός, βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), αναμένεται να συνεχίσει την αποκλιμάκωσή του εντός της περιόδου πρόβλεψης. Το 2026 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει αισθητά στο 2,1%, θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητος στο 2,2% το 2027, ενώ το 2028 προβλέπεται μια εφάπαξ επιτάχυνση στο 2,5%.

Οι κίνδυνοι για την επιβράδυνση της οικονομίας

Στην έκθεση η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει και μία σειρά κινδύνων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Ανάμεσά τους είναι η αβεβαιότητα από τις εύθραυστες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο επίμονος πληθωρισμός, οι ενδεχόμενες εντονότερες μισθολογικές πιέσεις, πιθανές φυσικές καταστροφές από την κλιματική κρίση και η πιθανή καθυστέρηση στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.