Σε κατηγορηματική διάψευση των αμερικανικών ισχυρισμών περί εκχώρησης του εθνικού πλούτου της Βενεζουέλας προχώρησε το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Μέσω ομιλίας της που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, η κυρία Ροντρίγκες διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι το Καράκας δεν χάνει τον έλεγχο των πετρελαϊκών του κοιτασμάτων, στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας που υπεγράφη με την Ουάσιγκτον.

Η παρέμβαση αυτή πραγματοποιείται σε ένα εξαιρετικά τεταμένο πολιτικό τοπίο, σχεδόν εννέα μήνες μετά την αιματηρή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που κατέληξε στην αιχμαλωσία του Νικολάς Μαδούρο. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά της υπό συνθήκες ασφυκτικής πίεσης από τις ΗΠΑ, ενώ η απουσία συγκεκριμένων λεπτομερειών γύρω από τους όρους της διμερούς συμφωνίας έχει πυροδοτήσει έντονη σεναριολογία.

Επιχειρώντας να βάλει τέλος στις φήμες, η Ντέλσι Ροντρίγκες υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Ένα πράγμα που πρέπει να είναι απόλυτα σαφές: η Βενεζουέλα διατηρεί την ιδιοκτησία και την κυριαρχία των πόρων της».

Η τοποθέτηση της ηγεσίας της Βενεζουέλας έρχεται ως ευθεία απάντηση στα όσα ισχυρίστηκε μόλις την Παρασκευή (28/8) ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δικές του δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν πλέον τον «έλεγχο» 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το deal ως τη «μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία».