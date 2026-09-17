Μήπως ο Δημήτρης Καιρίδης λειτουργεί ως «λαγός» της κυβέρνησης, επιχειρώντας να προετοιμάσει το έδαφος για ένα νέο κύμα αισχροκέρδειας που θα φέρει ακόμη περισσότερα «ουρανοκατέβατα κέρδη» στα διυλιστήρια; Ή μήπως πρόκειται απλώς για τον τρόπο με τον οποίο ο βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου επιλέγει να βρίσκεται στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας, γνωρίζοντας ότι τα κανάλια αναζητούν διαρκώς μια ατάκα που θα κάνει τον γύρο της ενημέρωσης;

Όποια κι αν είναι η απάντηση, η δήλωσή του ότι η τιμή της βενζίνης στα 2,50 ευρώ το λίτρο είναι μεν «πάρα πολύ», αλλά «δεν είναι κρίση», καθώς κρίση θα υπάρξει όταν η τιμή φτάσει στα 5 ευρώ, δεν αφορά πλέον μόνο την πολιτική αντιπαράθεση. Η πραγματικότητα στις αντλίες, αλλά και το κόστος που καλούνται να πληρώσουν καθημερινά οι οδηγοί, μεταφέρει τη συζήτηση από την πολιτική στη σκληρή οικονομική πραγματικότητα.

Τα 2,50 ευρώ είναι ήδη εδώ

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι πως τα 2,50 ευρώ δεν αποτελούν κάποιο υποθετικό ενδεχόμενο του μέλλοντος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του επίσημου Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων στις 8 Σεπτεμβρίου, η μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή για απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων στην Αθήνα είχε ήδη φτάσει τα 2,499 ευρώ το λίτρο.

Ακόμη υψηλότερες πιέσεις καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στις Κυκλάδες η ανώτατη τιμή ανέρχεται στα 2,481 ευρώ, στα Δωδεκάνησα στα 2,488 ευρώ, στη Μαγνησία στα 2,475 ευρώ και στη Λευκάδα στα 2,469 ευρώ.

Πρόκειται για τις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί σε συγκεκριμένα πρατήρια και όχι για τον μέσο όρο κάθε περιοχής – μια διευκρίνιση που έχει σημασία για να αποτυπωθεί σωστά η εικόνα.

Οι μέσοι όροι, πάντως, παραμένουν ιδιαίτερα υψηλοί. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 2,313 ευρώ, στα Δωδεκάνησα στα 2,218 ευρώ και στη Λευκάδα στα 2,189 ευρώ. Στην Αθήνα, παρά το πρατήριο που έχει φτάσει τα 2,499 ευρώ, ο μέσος όρος βρίσκεται στα 2,075 ευρώ το λίτρο.

Σχεδόν 20% ακριβότερη βενζίνη

Η πραγματική διάσταση της επιβάρυνσης γίνεται αντιληπτή εάν τα 2,50 ευρώ συγκριθούν με τον σημερινό πανελλαδικό μέσο όρο.

Το ημερήσιο δελτίο της ΔΙΜΕΑ για τις 7 Σεπτεμβρίου καταγράφει μέση τιμή απλής αμόλυβδης στα 2,093 ευρώ το λίτρο, με βάση στοιχεία από 4.366 πρατήρια.

Εάν η μέση πανελλαδική τιμή ανέβει στα 2,50 ευρώ, τότε μιλάμε για αύξηση της τάξης του 19,4% και όχι για μια απλή ανατίμηση λίγων λεπτών.

Για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, το κόστος από τα 104,65 ευρώ που είναι σήμερα θα εκτοξευθεί στα 125 ευρώ. Δηλαδή, ο οδηγός θα πληρώνει επιπλέον 20,35 ευρώ σε κάθε γέμισμα.

Για κάποιον που καταναλώνει 100 λίτρα τον μήνα, η πρόσθετη επιβάρυνση ανέρχεται σε 40,70 ευρώ μηνιαίως ή 488,40 ευρώ σε ετήσια βάση, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή θα παραμείνει σταθερά στα 2,50 ευρώ.

Αρκεί μια σύγκριση με τις κυβερνητικές αναφορές στην επερχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία μεταφράζεται σε μόλις 40 ευρώ μεικτά, για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιβάρυνσης.

Για ένα νοικοκυριό, άλλωστε, δεν υπάρχει κάποιο «μαγικό» οικονομικό όριο στα 5 ευρώ. Η απώλεια διαθέσιμου εισοδήματος ξεκινά από το πρώτο επιπλέον λεπτό που προστίθεται στην τιμή του λίτρου.

Ένα ακόμη βάρος για τα νοικοκυριά

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το 2024 η μέση μηνιαία καταναλωτική δαπάνη ενός ελληνικού νοικοκυριού διαμορφώθηκε στα 1.724,54 ευρώ. Από αυτό το ποσό, οι μεταφορές αντιστοιχούσαν στο 13,3% της συνολικής δαπάνης.

Το ποσοστό αυτό δεν αφορά αποκλειστικά τη βενζίνη, καθώς στην κατηγορία περιλαμβάνονται συνολικά οι δαπάνες που σχετίζονται με τις μεταφορές. Αποτυπώνει, ωστόσο, το σημαντικό βάρος που έχει ήδη η μετακίνηση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση καυσίμων στη χώρα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε το 2024 κατανάλωση 1,799 εκατ. τόνων απλής αμόλυβδης, αυξημένη κατά 1,8% σε σχέση με το 2023. Στο diesel κίνησης η κατανάλωση έφτασε τους 2,979 εκατ. τόνους.

Εδώ χρειάζεται μια σημαντική διάκριση. Η αύξηση της βενζίνης επιβαρύνει άμεσα τον ιδιώτη οδηγό, όμως για το κόστος μεταφοράς προϊόντων και εμπορευμάτων καθοριστικός παράγοντας είναι κυρίως η τιμή του diesel. Συνεπώς, δεν μπορεί κάθε αύξηση στις τιμές των προϊόντων να αποδίδεται αυτομάτως στη βενζίνη.

Εάν, όμως, η άνοδος αφορά συνολικά το κόστος των καυσίμων, τότε δημιουργείται ένας δεύτερος γύρος ανατιμήσεων, μέσω των μεταφορών, της διανομής και τελικά των τιμών που φτάνουν στον καταναλωτή.

Και οι φόροι στον λογαριασμό

Στην τελική τιμή υπάρχει φυσικά και η φορολογική επιβάρυνση.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αμόλυβδη ανέρχεται σε 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, δηλαδή 0,70 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ βρίσκεται στο 24%.

Σε τελική τιμή 2,50 ευρώ το λίτρο, ο ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στην τιμή αντιστοιχεί περίπου σε 0,484 ευρώ ανά λίτρο. Μαζί με τα 0,70 ευρώ του ΕΦΚ, οι δύο φόροι φτάνουν περίπου στο 1,184 ευρώ ανά λίτρο.

Με άλλα λόγια, σε ένα γέμισμα 50 λίτρων, περίπου 59,19 ευρώ αντιστοιχούν μόνο σε ΕΦΚ και ΦΠΑ.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η θέση ότι τα 2,50 ευρώ «δεν είναι κρίση» εγείρει εύλογα ερωτήματα για το πώς αποτιμάται στην πράξη η οικονομική πίεση που δέχεται ο πολίτης.

Για τον εργαζόμενο που χρησιμοποιεί καθημερινά το αυτοκίνητό του, για μια οικογένεια που ζει στην περιφέρεια ή για έναν κάτοικο νησιού όπου οι τιμές είναι ήδη σημαντικά υψηλότερες, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αν η τιμή θα φτάσει κάποτε τα 5 ευρώ. Είναι πόσα χρήματα απομένουν από το διαθέσιμο εισόδημα μετά από κάθε γέμισμα.

Και οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι: στα 2,50 ευρώ το 50λιτρο ρεζερβουάρ κοστίζει 125 ευρώ, η αύξηση σε σχέση με τον σημερινό πανελλαδικό μέσο όρο αγγίζει το 20%, ενώ ήδη υπάρχουν πρατήρια που έχουν φτάσει μια ανάσα από αυτό το επίπεδο.

Το πρόβλημα δεν ξεκίνησε σήμερα

Η βενζίνη δεν χρειάζεται να φτάσει στα 5 ευρώ για να μετατραπεί σε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.

Για πολλά ελληνικά νοικοκυριά, η επιβάρυνση είναι πραγματικότητα εδώ και χρόνια, με το κόστος των καυσίμων να έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα πίεσης από το 2021 και μετά.

Την ίδια περίοδο, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρέθηκαν τα λεγόμενα «ουρανοκατέβατα κέρδη» των διυλιστηρίων, ενώ οι αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων συνέβαλαν στη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Και όσο η τιμή στην αντλία ανεβαίνει, τόσο αυξάνεται και η πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γιατί η οικονομική επιβάρυνση δεν αρχίζει όταν η βενζίνη φτάσει στα 5 ευρώ. Αρχίζει από το πρώτο λεπτό που προστίθεται στην τιμή του λίτρου.