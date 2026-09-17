Πρόσθετη επιβάρυνση για τους οδηγούς φέρνει το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την τιμή της βενζίνης να κινείται πλέον σε επίπεδα που «πονούν» ολοένα και περισσότερο την τσέπη των νοικοκυριών.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στα 2,17 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση περίπου 6 λεπτών, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Σε αρκετές περιοχές της χώρας, μάλιστα, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,30 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κίνησης κινείται επίσης πάνω από τα 2 ευρώ, με τη μέση πανελλαδική τιμή να φτάνει τα 2,14 ευρώ το λίτρο.

Το κόστος περνά στην καθημερινότητα

Για τον οδηγό που χρησιμοποιεί καθημερινά το αυτοκίνητό του, η άνοδος δεν αποτυπώνεται απλώς σε λίγα επιπλέον λεπτά στην αντλία. Με ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η δαπάνη για ένα πλήρες γέμισμα με τη σημερινή μέση τιμή αγγίζει τα 108,50 ευρώ.

Για ένα 60άρι ρεζερβουάρ, το αντίστοιχο κόστος φτάνει περίπου τα 130 ευρώ.

Και όλα αυτά σε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να ακολουθούν ανοδική πορεία, αυξάνοντας το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων για εργαζομένους, οικογένειες και επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους.

Από το πετρέλαιο στην αντλία

Στο διεθνές μέτωπο, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα πιεστική. Η τιμή του Brent έχει ξεπεράσει τα 105 δολάρια το βαρέλι, έχοντας αυξηθεί κατά περίπου 19% μέσα σε έναν μήνα. Οι διεθνείς εξελίξεις στις ενεργειακές αρτηρίες και οι περιορισμοί στη μεταφορά πετρελαίου διατηρούν την αγορά σε υψηλά επίπεδα.

Οι αυξήσεις αυτές περνούν σταδιακά στην ελληνική αγορά, με τις τιμές στα διυλιστήρια να αυξάνονται και την πίεση να φτάνει τελικά στην αντλία. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η χονδρική τιμή της αμόλυβδης έχει διαμορφωθεί στα 1,62 ευρώ το λίτρο, πριν από τα υπόλοιπα κόστη και τις επιβαρύνσεις που διαμορφώνουν την τελική τιμή για τον καταναλωτή.

Κάθε μετακίνηση γίνεται ακριβότερη

Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν αφορά μόνο το γέμισμα του ρεζερβουάρ. Για τον οδηγό που πραγματοποιεί καθημερινά διαδρομές προς και από την εργασία του, οι συχνές μετακινήσεις μεταφράζονται σε σημαντικά μεγαλύτερη μηνιαία δαπάνη.

Το ίδιο ισχύει για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για μεγάλες αποστάσεις, αλλά και για επαγγελματίες που εξαρτώνται από το όχημά τους για την καθημερινή τους δραστηριότητα.

Με τη μέση τιμή να πλησιάζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο, το κόστος της μετακίνησης επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο του οικογενειακού προϋπολογισμού, την ώρα που η διεθνής αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση.

Πρακτικά, για τον Έλληνα οδηγό, κάθε επίσκεψη στο πρατήριο σημαίνει πλέον ένα ολοένα μεγαλύτερο «χτύπημα» στην τσέπη.