Άγνωστη παραμένει η τύχη της Lukoil στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς στις 21 Νοεμβρίου τίθενται σε ισχύ οι αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος του ρωσικού ενεργειακού ομίλου, ενώ απέτυχε η προσπάθεια εξαγοράς της εταιρείας από τον όμιλο Gunvor.

Η Lukoil διαθέτει 40 πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία και απασχολεί 550 εργαζομένους, κατέχοντας μερίδιο 15% στην αγορά λιανικής καυσίμων της χώρας.

Η εταιρεία προμηθεύεται τα προϊόντα της κυρίως από το διυλιστήριο της Lukoil στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, το οποίο η βουλγαρική κυβέρνηση επιχειρεί να θέσει υπό τον έλεγχό της. Η Σόφια εκφράζει φόβους ότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατά του ρωσικού ομίλου ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλήρη και οριστική διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου — του μεγαλύτερου στα Βαλκάνια.

Τις τελευταίες ημέρες, τα πρατήρια καυσίμων της Lukoil στη Βόρεια Μακεδονία δεν δέχονται πληρωμές με κάρτες Visa και Diners, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Ο επικεφαλής της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, Μάρκο Μπισλίμοσκι, δήλωσε ότι είχε σειρά συναντήσεων με τη διοίκηση της Lukoil στη Βόρεια Μακεδονία, με στόχο να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εταιρείας και η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ο Μπισλίμοσκι εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί λύση.

«Είχα μια συνάντηση με τον διευθυντή της τοπικής Lukoil, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να μη χάσουν τις δουλειές τους. Πιστεύω ότι η Lukoil μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί στη χώρα. Μέχρι στιγμής προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της από τη Βουλγαρία, αλλά μπορεί επίσης να τα προμηθεύεται από άλλες χώρες. Πρέπει να της δώσουμε την ευκαιρία να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, καθώς μπορεί να εισάγει καύσιμα από διυλιστήρια που δεν είναι ρωσικά», ανέφερε ο επικεφαλής της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας.

Η Βόρεια Μακεδονία εισάγει σήμερα το 86% των πετρελαϊκών προϊόντων της από την Ελλάδα και το 10,5% από τη Βουλγαρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: A.A.