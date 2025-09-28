Τα στεγαστικά δάνεια που χορήγησαν βουλγαρικές Τράπεζες ξεπέρασαν τα 30 δισεκατομμύρια λέβα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας.

Στα τέλη του Αυγούστου, ο όγκος των στεγαστικών δανείων έφτασε τα 30,199 δισεκατομμύρια λέβα, αυξημένος κατά 2% σε σύγκριση με τα τέλη Ιουλίου.

Σε ετήσια βάση, τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 27,4%.

Τα καταναλωτικά δάνεια κατέγραψαν επίσης αύξηση κατά 13,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 20,737 δισεκατομμύρια λέβα στο τέλος Αυγούστου 2025.

Ο συνολικός όγκος τραπεζικών δανείων προς νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, ανήλθε σε 52,844 δισεκατομμύρια λέβα.