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Χωρίς σαφή κατεύθυνση ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στη Wall Street, με τους επενδυτές να υιοθετούν μια στάση αναμονής και επιφυλακτικότητας.

Η αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από τις τεράστιες κεφαλαιακές δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τις πραγματικές αποδόσεις τους προκάλεσε νευρικότητα στο ταμπλό, επηρεάζοντας κυρίως τους τεχνολογικούς τίτλους.

Την ίδια στιγμή, το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τη ρευστότητα και τις αδιάκοπες γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, κρατώντας τους δείκτες της Νέας Υόρκης σε τροχιά μεταβλητότητας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 235,60 μονάδων (+0,46%), στις 51.947,25 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 161,86 μονάδων (-0,64%), στις 24.975,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 3,68 μονάδων (+0,05%), στις 7.411,98 μονάδες.