Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αντίποινα σε βάρος του Ιράν, αφότου το κατηγόρησε πως κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache στα Στενά του Ορμούζ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 86,10 μονάδων (+0,17%), στις 50.872,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 250,84 μονάδων (–0,97%), στις 25.678,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 19,08 μονάδων (–0,26%), στις 7.386,65 μονάδες.