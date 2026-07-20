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Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε αισθητά από τις διεθνείς εξελίξεις.

Η εντεινόμενη ανησυχία για την κλιμάκωση της αναταραχής στη Μέση Ανατολή προκάλεσε επιφυλακτικότητα στους επενδυτές, οι οποίοι παράλληλα τηρούν στάση αναμονής ενόψει των επικείμενων ανακοινώσεων για τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Η συνδυαστική αυτή αβεβαιότητα οδήγησε τους κύριους δείκτες σε καθοδική τροχιά, αποτυπώνοντας την τάση περιορισμού του ρίσκου στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 307,16 μονάδων (–0,59%), στις 51.839,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 12,17 μονάδων (–0,05%), στις 25.508,07 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 14,41 μονάδων (–0,19%), στις 7.443,28 μονάδες.