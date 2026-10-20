Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να πλήξει τα νοικοκυριά, καθώς οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου επιδίδονται σε έναν ασταμάτητο κύκλο ανόδου. Σήμερα, Τρίτη 20/10, η μέση τιμή της μεγαβατώρας στην ελληνική αγορά εκτινάχθηκε στα 247,82 ευρώ, φθάνοντας επίπεδα ανάλογα με την ενεργειακή κτίση του 2023, που πυροδότησε τότε, ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για το κόστος διαβίωσης, καθώς οι τιμές της ενέργειας και των καυσίμων επιβαρύνουν ανάλογα τις τιμές των προϊόντων στο ράφι και τα κόστη παραγωγής και μεταφοράς. Η νέα άνοδος, έρχεται σε μία συγκυρία όπου οι έλληνες καταναλωτές νιώθουν ήδη την ανασφάλεια από την αύξηση του κόστους ζωής, την στεγαστική κρίση και την συμπίεση των εισοδημάτων τους.

Η διατήρηση των τιμών της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα αποδίδεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων που σχετίζεται με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αυξημένες εποχικές ανάγκες, που συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις ανοδικές τάσεις. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους ενέργειας μετακυλίεται άμεσα στους λογαριασμούς των καταναλωτών, περιορίζοντας την διαθέσιμη αγοραστική δύναμη.

Παράλληλα, ο παραγωγικός τομέας και η βιομηχανία βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο λειτουργικό κόστος, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για δευτερογενείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Το πρόβλημα σχεδόν σε όλη την Ευρώπη επιτείνεται από τη συνεχιζόμενη εξάρτηση από το φυσικό αέριο και την έλλειψη επαρκών υποδομών αποθήκευσης ενέργειας.

Η σημερινή εκτίναξη της μέσης χονδρεμπορικής τιμής στα 247,82 ευρώ ανά μεγαβατώρα αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό . Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 122,9% μέσα σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες (από τα 111,17 ευρώ/MWh την 1η Οκτωβρίου) .

Με το βλέμμα στα τιμολόγια του Νοεμβρίου Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην αγορά ενέργειας για τις τελικές τιμές που θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές τον ερχόμενο μήνα. Η ανοδική τροχιά της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον Οκτώβριο σηματοδοτεί μια σαφή επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής, θέτοντας σε ετοιμότητα προμηθευτές και καταναλωτές εν όψει των ανακοινώσεων για τα τιμολόγια Νοεμβρίου. Αν και η άνοδος στη χονδρεμπορική δεν μετακυλίεται αυτόματα ή στον ίδιο βαθμό στη λιανική, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες. Οι εταιρείες προμήθειας διαθέτουν εμπορικά εργαλεία, όπως: Περιθώρια απορρόφησης: Αξιοποίηση των εμπορικών περιθωρίων για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων.

Στοχευμένες εκπτώσεις: Παροχή ειδικών προσφορών και εκπτώσεων συνέπειας στους πελάτες. Ωστόσο, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι όσο οι τιμές στη χονδρική παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, τόσο περιορίζεται η δυνατότητα των παρόχων να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος. Εάν η ανοδική τάση διατηρηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οι πιέσεις στα τιμολόγια λιανικής του Νοεμβρίου αναμένονται αναπόφευκτες. Οι αιτίες που εκτινάσσουν την τιμή της ενέργειας Οι βασικές αιτίες για την εκτίναξη των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα σχετίζονται τόσο με δομικές αδυναμίες της εγχώριας αγοράς ενέργειας όσο και με διεθνείς παράγοντες:

Υψηλή εξάρτηση από το φυσικό αέριο : Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στο φυσικό αέριο, το μερίδιο του οποίου κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 39% και 44% . Αυτή η εξάρτηση καθιστά την εγχώρια αγορά ιδιαίτερα ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις και ανατιμήσεις των συμβατικών καυσίμων .

Το μοντέλο οριακής τιμολόγησης στη Χονδρεμπορική Αγορά : Στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (DAM), η τιμή εκκαθάρισης διαμορφώνεται βάσει του ευρωπαϊκού μοντέλου της οριακής τιμολόγησης (marginal pricing) . Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μονάδες παραγωγής πληρώνονται με βάση την τιμή της ακριβότερης μονάδας που απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση . Τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν η παραγωγή των ΑΠΕ μειώνεται, τη σκυτάλη παίρνουν οι μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες συμπαρασύρουν την τιμή για το σύνολο της αγοράς σε πολύ υψηλά επίπεδα .

Έλλειψη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας : Παρότι η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει ξεπεράσει το 50%, η χώρα στερείται επαρκών υποδομών αποθήκευσης (όπως μπαταρίες και έργα αντλησιοταμίευσης) . Αποτέλεσμα είναι η αδυναμία αποθήκευσης της φθηνής πράσινης ενέργειας που παράγεται τις μεσημεριανές ώρες ώστε να χρησιμοποιηθεί τις ώρες αιχμής το βράδυ, αναγκάζοντας το σύστημα να επιστρέφει στο ακριβό αέριο .

Διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις και τιμές καυσίμων : Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταραχές και συγκρούσεις (όπως στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία) συντηρούν υψηλά τις διεθνείς τιμές της ενέργειας, ενώ η διατήρηση του πετρελαίου Brent σε υψηλά επίπεδα (κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι) επιβαρύνει περαιτέρω το συνολικό ενεργειακό κόστος.

Στο επίκεντρο η αναζήτηση μέτρων ελάφρυνσης

Η κατάσταση στην αγορά ενέργειας επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων στήριξης και ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Αναλυτές επισημαίνουν ότι, εφόσον το ράλι των τιμών διατηρηθεί, η λήψη πρωτοβουλιών για την απορρόφηση των κραδασμών καθίσταται επιτακτική, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω επιδείνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.